- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Король Чарльз кладе до кави несподіваний інгредієнт: що це
Король Великої Британії віддає перевагу чаю з молоком, але іноді може випити кави.
Колишній дворецький короля Гранд Гаррольд, який працював на Чарльза від 2004 до 2011 рік, поділився вподобаннями короля з широкою публікою. Він розповів, що монарх любить додавати до своєї кави незвичайний інгредієнт, оскільки він «не використовує цукор», а натомість кладе в чашку ложку меду, пише express.
Щодо найбільших поціновувачів кави в королівській родині, то пан Гаррольд розповів, що це дружина короля - королева Камілла, а також його сини - принци Вільям і Гаррі.
"Королева Камілла любить випити чашку кави, як і Вільям з Гаррі", - додав він.
Раніше Грант Гарролд розповідав, що Чарльз випивав по чотири чашки чаю на день, воліючи, щоб його подавали у традиційній чашці зі блюдцем. А також король віддає перевагу традиційним чайним листям, які міцніші.