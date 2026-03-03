ТСН у соціальних мережах

Король Чарльз кладе до кави несподіваний інгредієнт: що це

Король Великої Британії віддає перевагу чаю з молоком, але іноді може випити кави.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Колишній дворецький короля Гранд Гаррольд, який працював на Чарльза від 2004 до 2011 рік, поділився вподобаннями короля з широкою публікою. Він розповів, що монарх любить додавати до своєї кави незвичайний інгредієнт, оскільки він «не використовує цукор», а натомість кладе в чашку ложку меду, пише express.

Щодо найбільших поціновувачів кави в королівській родині, то пан Гаррольд розповів, що це дружина короля - королева Камілла, а також його сини - принци Вільям і Гаррі.

Чарльз та його сини - принци Вільям та Гаррі / © Getty Images

Чарльз та його сини - принци Вільям та Гаррі / © Getty Images

"Королева Камілла любить випити чашку кави, як і Вільям з Гаррі", - додав він.

Раніше Грант Гарролд розповідав, що Чарльз випивав по чотири чашки чаю на день, воліючи, щоб його подавали у традиційній чашці зі блюдцем. А також король віддає перевагу традиційним чайним листям, які міцніші.

