Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Кейт Мосс у сукні в стилі бохо і ботильйонах на шпильках прогулялася Парижем

52-річну британську супермодель помітили на вулицях Парижа у Франції.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс сфотографували папараці, коли вона, ймовірно, прибула на Паризький тиждень моди, який триватиме до кінця цього тижня.

Модель була одягнена в синю сукню-сорочку в стилі бохо з дрібним квітковим принтом, яку Кейт доповнила чорною шкіряною сумкою і шкіряними ботильйонами на шнурівці та високих підборах. Також її повсякденний лук доповнювала золота прикраса на шиї, сережки-висячки та чорні прямокутні окуляри від сонця. Біляве волосся Мосс розпустила, зібравши їх частину шпилькою ззаду.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня Кейт Мосс була помічена на заході бренду Gucci у Мілані в рамках Міланського тижня моди. Вона була заскочена зі своїм другом — колишнім головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом.

Едвард Еннінфул і Кейт Мосс / © Getty Images

Едвард Еннінфул і Кейт Мосс / © Getty Images

