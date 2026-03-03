ТСН у соціальних мережах

З ніг до голови в Gucci: наречена Кріштіану Роналду позувала в мініспідниці та чоботях на шпильці

Дівчина поділилася в Мережі своїм новим сміливим луком.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

32-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, похизувалась в Instagram своїм total-look від Gucci.

Вона одягла обтислий топ болотно-зеленого відтінку і коротку спідницю з монограмами бренду. Свій образ Джорджина доповнила шкіряними чобітьми на шпильках і сумкою. Волосся вона зібрала в тугий пучок, а вуха прикрасила великими сережками з камінням.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Цікаво, що Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилася 2016 року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Факт своєї роботи в цьому магазині вона вирішила підкреслити й опублікувала фото, на якому позувала на нещодавньому показі бренду на Тижні моди в Мілані, та знімок з колишньої роботи. Схоже, дівчина пишається своїм перетворенням і змінами в житті.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Наразі Родрігес і Роналду вже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес похизувалась подарунком від Кріштіану Роналду на 32-річчя.

