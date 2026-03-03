- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 1 хв
У зручному повсякденному аутфіті: Софія Вергара потрапила під приціл фотографів у Парижі
53-річна колумбійсько-американська акторка, ведуча та модель Софія Вергара потрапила під приціл фотографів на вулицях Парижа.
До Франції Вергара приїхала, мабуть, на Паризький тиждень моди, який також збирається відвідати 1 топмодель Кейт Мосс.
Вергара, як і Мосс, потрапила під приціл вуличних фотографів у столиці Франції. Зірка була одягнена в коричневе худі та широкі блакитні джинси, які поєднала зі зручними кросівками. Софія розпустила довге каштанове волосся, була в сонцезахисних окулярах і з коричневою сумкою через плече. Також у неї на пальцях було кілька золотих каблучок з камінням і без нього.
Нагадаємо, днями в Парижі папараці зробили фото Вікторії Бекхем. Вона була в червоному теплому светрі-водолазці, який заправила у штани бежевого кольору з надвисоки посадженням, і мала, як і завжди стильний та вишуканий вигляд.