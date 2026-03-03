ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
136
1 хв

У зручному повсякденному аутфіті: Софія Вергара потрапила під приціл фотографів у Парижі

53-річна колумбійсько-американська акторка, ведуча та модель Софія Вергара потрапила під приціл фотографів на вулицях Парижа.

Ольга Кузьменко
Софія Вергара

Софія Вергара / © Getty Images

До Франції Вергара приїхала, мабуть, на Паризький тиждень моди, який також збирається відвідати 1 топмодель Кейт Мосс.

Вергара, як і Мосс, потрапила під приціл вуличних фотографів у столиці Франції. Зірка була одягнена в коричневе худі та широкі блакитні джинси, які поєднала зі зручними кросівками. Софія розпустила довге каштанове волосся, була в сонцезахисних окулярах і з коричневою сумкою через плече. Також у неї на пальцях було кілька золотих каблучок з камінням і без нього.

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Нагадаємо, днями в Парижі папараці зробили фото Вікторії Бекхем. Вона була в червоному теплому светрі-водолазці, який заправила у штани бежевого кольору з надвисоки посадженням, і мала, як і завжди стильний та вишуканий вигляд.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

136
