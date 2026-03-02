"Підмітала" підлогу холошнями: Вікторію Бекхем зазнімкували в Парижі папараці

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторію Бекхем помітили за чотири дні до показу колекції осінь-зима 2026, а була вона в одній зі своїх улюблених комбінацій одягу. Зверху Вікторія одягла червоний теплий светр-водолазку, який заправила у штани бежевого кольору з надвисоким посадженням.

Увагу Бекхем також привернула й тим, що холошні її штанів були дуже довгими і аж підмітали підлогу, але вона обожнює такий модний прийом і завжди його використовує. Довгі холошні та високе посадження максимально видовжують ноги, додають стрункості та роблять жінку вищою. Це хоча й незвично, проте, без сумніву, пані Бекхем мала приголомшливий вигляд.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Шику та розкоші вона додала аксессуарами, адже на очі наділа сонцезахисні окуляри, на руках у неї були коштовні каблучки та годинник, а на плечі — сумка Kelly доволі великого розміру. Ця модель виконана з замші та овчини і є надзвичайно коштовною, адже вартість такого аксесуару може сягати 50 тисяч доларів.

Однак це не єдина подібна сумка Вікторії, адже вона обожнює бренд Hermes і має величезну колекцію з різної шкіри, різних текстур і розмірів. Це аксесуар, який є невід’ємною частиною її стилю та публічного іміджу.

Також згідно з виданням Marie Claire, замша Fauve Doblis від Hermès — саме така, як у сумці Kelly у Бекхем — майже ніколи не з’являється, оскільки цю модель більше не виробляють. Сумка Kelly вперше з’явилася на подіумі осінньої колекції 2005 року під керівництвом тодішнього креативного директора Жана-Поля Готьє у поєднанні з відповідним зимовим одягом. Сумка здається новою попри те, що насправді вона вже 21 рік у колекції Hermès Вікторії (уперше вона з’явилася з нею на публіці на початку 2006-го).

Модель демонструє сумку Hermès Kelly, 2005 рік / © Getty Images