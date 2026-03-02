Зеленський зробив заяву про подальші плани армії РФ

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Російські війська не збираються зупинятись, тому Україні треба продовжувати посилювати своє військо.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам під час Іфтару в Києві, повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

«Ці напрямки залишаються актуальними — окупація сходу нашої держави, а саме Донецької і Луганської областей. Вони безумовно хочуть продовжувати напрямок в Запорізькій області, напрямок Дніпра. Їм складно, але вони дивляться на одеський регіон. Росіяни не виконали завдання на кінець 2025 року. Їх план не співпадає з реальністю, де перебувають наші сили і ідеї. Вони хочуть наступати. Але все залежить від контрактів, від наступів, від зброї, від постачання нам зброї також, і від нашого виробництва», — сказав президент.

Ймовірний наступ РФ

Військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов про весняно-літній наступ російських окупантів із території РФ та з окупованих територій України каже наступне: «Те, що росіяни мають ресурси для продовження наступальної кампанії — це очевидно. Але йдеться про продовження, а не про нову наступальну кампанію. Наступ росіян де-факто триває від середини жовтня 2023 року. Змінюються напрямки та масштабність, але російська армія наступає».

На думку Селезньова, наприкінці квітня, коли починає з’являтися перша «зеленка» (зелене листя — ред.), росіяни можуть масштабувати свої бойові дії на полі бою.

«Для них в пріоритеті — захоплення Слав’янсько-Краматорсько-Дружківсько-Костянтинівської міської агломерації. Я думаю, що вони будуть діяти саме там, причому із трьох плацдармів», — каже аналітик.

Аналітик змоделював ситуацію, яка може виникнути в разі тимчасової втрати контролю над містами Покровськ і Мирноград на Донеччині. За його словами, на цьому напрямку зосереджено величезне угруповання ворога чисельністю близько 150 тисяч осіб. У разі захоплення цих міст росіяни можуть змінити вектор атаки.

На Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються Силами оборони, що свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.