Зеленський зробив заяву про подальші плани армії РФ
Окупанти, за слів президента України, хочуть захопити не тільки схід країни.
Російські війська не збираються зупинятись, тому Україні треба продовжувати посилювати своє військо.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам під час Іфтару в Києві, повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.
«Ці напрямки залишаються актуальними — окупація сходу нашої держави, а саме Донецької і Луганської областей. Вони безумовно хочуть продовжувати напрямок в Запорізькій області, напрямок Дніпра. Їм складно, але вони дивляться на одеський регіон. Росіяни не виконали завдання на кінець 2025 року. Їх план не співпадає з реальністю, де перебувають наші сили і ідеї. Вони хочуть наступати. Але все залежить від контрактів, від наступів, від зброї, від постачання нам зброї також, і від нашого виробництва», — сказав президент.
Ймовірний наступ РФ
Військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов про весняно-літній наступ російських окупантів із території РФ та з окупованих територій України каже наступне: «Те, що росіяни мають ресурси для продовження наступальної кампанії — це очевидно. Але йдеться про продовження, а не про нову наступальну кампанію. Наступ росіян де-факто триває від середини жовтня 2023 року. Змінюються напрямки та масштабність, але російська армія наступає».
На думку Селезньова, наприкінці квітня, коли починає з’являтися перша «зеленка» (зелене листя — ред.), росіяни можуть масштабувати свої бойові дії на полі бою.
«Для них в пріоритеті — захоплення Слав’янсько-Краматорсько-Дружківсько-Костянтинівської міської агломерації. Я думаю, що вони будуть діяти саме там, причому із трьох плацдармів», — каже аналітик.
Аналітик змоделював ситуацію, яка може виникнути в разі тимчасової втрати контролю над містами Покровськ і Мирноград на Донеччині. За його словами, на цьому напрямку зосереджено величезне угруповання ворога чисельністю близько 150 тисяч осіб. У разі захоплення цих міст росіяни можуть змінити вектор атаки.
На Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються Силами оборони, що свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.