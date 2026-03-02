Графіки відключення 3 березня: коли та в кого не буде світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У вівторок, 3 березня, в низці областей України повертаються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Світло вимикають, бо через російські обстріли електростанцій у мережі не вистачає електрики.

Про це повідомляють у регіональних обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві

У Києві працює розгалужена система з 60 груп. Наразі відомо про наступні графіки відключення:

Група 1: 16:00-18:00

Група 2: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Група 3: Відключень немає

Група 4: 08:00-12:00

Група 5: 17:30-20:00

Група 6: 10:30-14:00

Група 7: 19:00-21:30

Група 8: 12:00-15:30

Група 9: 21:30-24:00

Група 10: 14:00-17:30

Група 11: Відключень немає

Група 12: 15:30-19:00

Група 13: 16:00-18:00

Група 14: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Група 15: Відключень немає

Група 16: 08:00-12:00

Група 17: 17:30-20:00

Група 18: 10:30-14:00

Група 19: 19:00-21:30

Група 20: 12:00-15:30

Група 21: 21:30-24:00

Група 22: 14:00-17:30

Група 23: Відключень немає

Група 24: 15:30-19:00

Група 25: 16:00-18:00

Група 26: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Група 27: Відключень немає

Група 28: 08:00-12:00

Група 29: 17:30-20:00

Група 30: 10:30-14:00

Група 31: 19:00-21:30

Група 32: 12:00-15:30

Група 33: 21:30-24:00

Група 34: 14:00-17:30

Група 35: Відключень немає

Група 36: 15:30-19:00

Група 37: 16:00-18:00

Група 38: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Група 39: Відключень немає

Група 40: 08:00-12:00

Група 41: 17:30-20:00

Група 42: 10:30-14:00

Група 43: 19:00-21:30

Група 44: 12:00-15:30

Група 45: 21:30-24:00

Група 46: 14:00-17:30

Група 47: Відключень немає

Група 48: 15:30-19:00

Група 49: 16:00-18:00

Група 50: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Група 51: Відключень немає

Група 52: 08:00-12:00

Група 53: 17:30-20:00

Група 54: 10:30-14:00

Група 55: 19:00-21:30

Група 56: 12:00-15:30

Група 57: 21:30-24:00

Група 58: 14:00-17:30

Група 59: Відключень немає

Група 60: 15:30-19:00

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині запровадять наступні графіки відключення:

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

У вівторок, 3 березня, відповідно до команди Укренерго діятимуть стабілізаційні відключення в частині Одеської області. Переглянути графіки для конкретних адрес можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині діятимуть наступні графіки відключення у разі дефіциту електроенергії в області:

Графіки відключення у Вінницькій області.

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 03 березня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Запорізькій області

У вівторок, 3 березня, по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 15:00 — 20:00

1.2: 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30

2.2: 10:30 — 15:30

3.1: 07:30 — 11:00

3.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00

4.1: 13:30 — 15:30

4.2: 19:30 — 24:00

5.1: 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00

6.1, 6.2: не задіяні

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 3 березня застосують графіки погодинних відключень електроенергії.

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Черкаській області

По Черкаській області 3 березня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

1.1: 20:00 — 22:00

2.1: 18:00 — 20:00

3.1: 18:00 — 20:00

4.1: 22:00 — 24:00

5.2: 16:00 — 18:00

6.1: 16:00 — 18:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

Як повідомили у «Чернігівобенерго» в області застосовуватимуть графіки погодинни відключень.

Графік відключення світла в Чернігівській області.

Графік відключення світла в Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 03.03.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 12-14

Черга 1.2: 12-14

Черга 2.1: 08-10, 20-22

Черга 2.2: 08-10, 16-18

Черга 3.1: 08-10, 16-18

Черга 3.2: 16-18

Черга 4.1: 10-11, 18-20

Черга 4.2: 10-12, 18-20

Черга 5.1: 10-12, 18-20

Черга 5.2: 14-16

Черга 6.1: 14-16

Черга 6.2: 14-16, 22-24

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Де не відключатимуть світло

Відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях наразі не заплановано.

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, в Україні підготували плани, як відновлювати та захищати енергетику в кожній області.

Раніше повідомлялося, що для відновлення енергетики України необхідно 90,6 млрд дол. Денис Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків для інвесторів.

Як прогнозують експерти, відключення світла триватимуть і навесні, хоча сонячна генерація допомагатиме частково компенсувати дефіцит у мережі.