Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
3 хв

Графіки відключення 3 березня: коли та в кого не буде світла

Графіки відключень світла в Україні 3 березня — актуальна інформація по областях.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У вівторок, 3 березня, в низці областей України повертаються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Світло вимикають, бо через російські обстріли електростанцій у мережі не вистачає електрики.

Про це повідомляють у регіональних обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві

У Києві працює розгалужена система з 60 груп. Наразі відомо про наступні графіки відключення:

Група 1: 16:00-18:00

Група 2: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Група 3: Відключень немає

Група 4: 08:00-12:00

Група 5: 17:30-20:00

Група 6: 10:30-14:00

Група 7: 19:00-21:30

Група 8: 12:00-15:30

Група 9: 21:30-24:00

Група 10: 14:00-17:30

Група 11: Відключень немає

Група 12: 15:30-19:00

Група 13: 16:00-18:00

Група 14: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Група 15: Відключень немає

Група 16: 08:00-12:00

Група 17: 17:30-20:00

Група 18: 10:30-14:00

Група 19: 19:00-21:30

Група 20: 12:00-15:30

Група 21: 21:30-24:00

Група 22: 14:00-17:30

Група 23: Відключень немає

Група 24: 15:30-19:00

Група 25: 16:00-18:00

Група 26: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Група 27: Відключень немає

Група 28: 08:00-12:00

Група 29: 17:30-20:00

Група 30: 10:30-14:00

Група 31: 19:00-21:30

Група 32: 12:00-15:30

Група 33: 21:30-24:00

Група 34: 14:00-17:30

Група 35: Відключень немає

Група 36: 15:30-19:00

Група 37: 16:00-18:00

Група 38: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Група 39: Відключень немає

Група 40: 08:00-12:00

Група 41: 17:30-20:00

Група 42: 10:30-14:00

Група 43: 19:00-21:30

Група 44: 12:00-15:30

Група 45: 21:30-24:00

Група 46: 14:00-17:30

Група 47: Відключень немає

Група 48: 15:30-19:00

Група 49: 16:00-18:00

Група 50: 08:00-10:30, 18:00-20:00

Група 51: Відключень немає

Група 52: 08:00-12:00

Група 53: 17:30-20:00

Група 54: 10:30-14:00

Група 55: 19:00-21:30

Група 56: 12:00-15:30

Група 57: 21:30-24:00

Група 58: 14:00-17:30

Група 59: Відключень немає

Група 60: 15:30-19:00

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині запровадять наступні графіки відключення:

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

У вівторок, 3 березня, відповідно до команди Укренерго діятимуть стабілізаційні відключення в частині Одеської області. Переглянути графіки для конкретних адрес можна в чат-боті та на сайті.

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині діятимуть наступні графіки відключення у разі дефіциту електроенергії в області:

Графіки відключення у Вінницькій області.

Графіки відключення у Вінницькій області.

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 03 березня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Запорізькій області

У вівторок, 3 березня, по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 15:00 — 20:00

1.2: 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30

2.2: 10:30 — 15:30

3.1: 07:30 — 11:00

3.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00

4.1: 13:30 — 15:30

4.2: 19:30 — 24:00

5.1: 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00

6.1, 6.2: не задіяні

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 3 березня застосують графіки погодинних відключень електроенергії.

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла в Черкаській області

По Черкаській області 3 березня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

1.1: 20:00 — 22:00

2.1: 18:00 — 20:00

3.1: 18:00 — 20:00

4.1: 22:00 — 24:00

5.2: 16:00 — 18:00

6.1: 16:00 — 18:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

Як повідомили у «Чернігівобенерго» в області застосовуватимуть графіки погодинни відключень.

Графік відключення світла в Чернігівській області.

Графік відключення світла в Чернігівській області.

Графік відключення світла в Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 03.03.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 12-14

Черга 1.2: 12-14

Черга 2.1: 08-10, 20-22

Черга 2.2: 08-10, 16-18

Черга 3.1: 08-10, 16-18

Черга 3.2: 16-18

Черга 4.1: 10-11, 18-20

Черга 4.2: 10-12, 18-20

Черга 5.1: 10-12, 18-20

Черга 5.2: 14-16

Черга 6.1: 14-16

Черга 6.2: 14-16, 22-24

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Де не відключатимуть світло

Відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях наразі не заплановано.

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, в Україні підготували плани, як відновлювати та захищати енергетику в кожній області.

Раніше повідомлялося, що для відновлення енергетики України необхідно 90,6 млрд дол. Денис Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків для інвесторів.

Як прогнозують експерти, відключення світла триватимуть і навесні, хоча сонячна генерація допомагатиме частково компенсувати дефіцит у мережі.

Наступна публікація

