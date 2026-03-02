- Дата публікації
Графіки відключення 3 березня: коли та в кого не буде світла
Графіки відключень світла в Україні 3 березня — актуальна інформація по областях.
У вівторок, 3 березня, в низці областей України повертаються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Світло вимикають, бо через російські обстріли електростанцій у мережі не вистачає електрики.
Про це повідомляють у регіональних обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла у Києві
У Києві працює розгалужена система з 60 груп. Наразі відомо про наступні графіки відключення:
Група 1: 16:00-18:00
Група 2: 08:00-10:30, 18:00-20:00
Група 3: Відключень немає
Група 4: 08:00-12:00
Група 5: 17:30-20:00
Група 6: 10:30-14:00
Група 7: 19:00-21:30
Група 8: 12:00-15:30
Група 9: 21:30-24:00
Група 10: 14:00-17:30
Група 11: Відключень немає
Група 12: 15:30-19:00
Група 13: 16:00-18:00
Група 14: 08:00-10:30, 18:00-20:00
Група 15: Відключень немає
Група 16: 08:00-12:00
Група 17: 17:30-20:00
Група 18: 10:30-14:00
Група 19: 19:00-21:30
Група 20: 12:00-15:30
Група 21: 21:30-24:00
Група 22: 14:00-17:30
Група 23: Відключень немає
Група 24: 15:30-19:00
Група 25: 16:00-18:00
Група 26: 08:00-10:30, 18:00-20:00
Група 27: Відключень немає
Група 28: 08:00-12:00
Група 29: 17:30-20:00
Група 30: 10:30-14:00
Група 31: 19:00-21:30
Група 32: 12:00-15:30
Група 33: 21:30-24:00
Група 34: 14:00-17:30
Група 35: Відключень немає
Група 36: 15:30-19:00
Група 37: 16:00-18:00
Група 38: 08:00-10:30, 18:00-20:00
Група 39: Відключень немає
Група 40: 08:00-12:00
Група 41: 17:30-20:00
Група 42: 10:30-14:00
Група 43: 19:00-21:30
Група 44: 12:00-15:30
Група 45: 21:30-24:00
Група 46: 14:00-17:30
Група 47: Відключень немає
Група 48: 15:30-19:00
Група 49: 16:00-18:00
Група 50: 08:00-10:30, 18:00-20:00
Група 51: Відключень немає
Група 52: 08:00-12:00
Група 53: 17:30-20:00
Група 54: 10:30-14:00
Група 55: 19:00-21:30
Група 56: 12:00-15:30
Група 57: 21:30-24:00
Група 58: 14:00-17:30
Група 59: Відключень немає
Група 60: 15:30-19:00
Графік відключення світла в Київській області
На Київщині запровадять наступні графіки відключення:
Графік відключення світла в Одеській області
У вівторок, 3 березня, відповідно до команди Укренерго діятимуть стабілізаційні відключення в частині Одеської області. Переглянути графіки для конкретних адрес можна в чат-боті та на сайті.
Графік відключення світла у Вінницькій області
На Вінниччині діятимуть наступні графіки відключення у разі дефіциту електроенергії в області:
Графік відключення світла в Сумській області
Завтра, 03 березня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».
Графік відключення світла в Запорізькій області
У вівторок, 3 березня, по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 15:00 — 20:00
1.2: 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30
2.2: 10:30 — 15:30
3.1: 07:30 — 11:00
3.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00
4.1: 13:30 — 15:30
4.2: 19:30 — 24:00
5.1: 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 11:00
6.1, 6.2: не задіяні
Графік відключення світла в Полтавській області
У Полтавській області 3 березня застосують графіки погодинних відключень електроенергії.
Графік відключення світла в Черкаській області
По Черкаській області 3 березня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:
1.1: 20:00 — 22:00
2.1: 18:00 — 20:00
3.1: 18:00 — 20:00
4.1: 22:00 — 24:00
5.2: 16:00 — 18:00
6.1: 16:00 — 18:00
Графік відключення світла в Чернігівській області
Як повідомили у «Чернігівобенерго» в області застосовуватимуть графіки погодинни відключень.
Графік відключення світла в Кіровоградській області
За розпорядженням НЕК «Укренерго» 03.03.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):
Черга 1.1: 12-14
Черга 1.2: 12-14
Черга 2.1: 08-10, 20-22
Черга 2.2: 08-10, 16-18
Черга 3.1: 08-10, 16-18
Черга 3.2: 16-18
Черга 4.1: 10-11, 18-20
Черга 4.2: 10-12, 18-20
Черга 5.1: 10-12, 18-20
Черга 5.2: 14-16
Черга 6.1: 14-16
Черга 6.2: 14-16, 22-24
Де не відключатимуть світло
Відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях наразі не заплановано.
Відключення світла — останні новини
Нагадаємо, в Україні підготували плани, як відновлювати та захищати енергетику в кожній області.
Раніше повідомлялося, що для відновлення енергетики України необхідно 90,6 млрд дол. Денис Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків для інвесторів.
Як прогнозують експерти, відключення світла триватимуть і навесні, хоча сонячна генерація допомагатиме частково компенсувати дефіцит у мережі.