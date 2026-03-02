Збиття американського винищувача F-15: з'явилося відео пілота у перші хвилини після катапультування

F-15 / © Associated Press

У мережі з’явилося відео з американським пілотом винищувача F-15, який катапультувався після збиття літака. На кадрах видно, як місцеві жителі підходять до військового та запитують, чи не зазнав він поранень. За попередньою інформацією, його стан задовільний.

Відео оприлюднює канал “Новини.Live”.

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання проти Ірану протиповітряна оборона Кувейту помилково збила три американські винищувачі F-15E Strike Eagle. Інцидент стався на тлі масштабної атаки Ірану з використанням балістичних ракет, дронів та авіації.

За даними Центрального командування США (CENTCOM), пілоти встигли катапультуватися. Влада Кувейту та американські військові розпочали розслідування, щоб встановити обставини та причини інциденту.

Раніше також повідомлялося про падіння одного з винищувачів F-15 Eagle ВПС США на території Кувейту. Літак зазнав аварії, однак пілот безпечно залишив борт до зіткнення із землею.