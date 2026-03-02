Церковне свято 3 березня / © pexels.com

Завтра, 3 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. За давніми джерелами, Євтропій, Клеонік і Василіск були вихідцями з малоазійських міст, де християнство ще перебувало під владою язичницьких законів. Вони були глибоко віруючими, присвяченими проповіді Євангелія та духовному наставництву вірян. Їхні служіння були спрямовані на підтримку молодих християн та навернення до істинної віри тих, хто ще сповідував багатобожжя.

Мученики зазнали переслідувань за часів римських імператорів, які активно боролися з поширенням християнства. Відомо, що вони відмовилися приносити жертви язичницьким богам і віддано сповідували Ісуса Христа, що стало приводом для їх арешту. Їх допитували, піддавали тортурам і намагалися змусити зректися віри. Проте жодне з жорстоких покарань не змогло похитнути їхньої духовної стійкості.

Згідно з переказами, святі були піддані тяжким стражданням: їх били, кидали в темниці, а інколи навіть піддавали смерті через спалення або повішення. Незважаючи на жорстокість катувань, вони залишалися непохитними у своїй вірі, за що отримали вищу нагороду — мученицьку славу та вічне життя у Христі.

Мучеництво Євтропія, Клеоніка і Василіска стало прикладом духовної відваги для всіх християн і надихало багатьох на утвердження у вірі навіть у найскладніших умовах переслідувань.

Прикмети 3 березня

Народні прикмети 3 березня / © pexels.com

Мало зірок на небі — може бути сніг.

Густий туман — до непогожого літа.

Галасливі синиці — чекайте на потепління.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 3 березня категорично не радять брати чи давати гроші в борг, особливо після заходу сонця — інакше борги можуть переслідувати протягом усього року. Також у цей день уникали походів до лісу: вірили, що саме зараз із барлогу виходить ведмідь, і небезпека особливо велика.

Що можна робити завтра

Народна мудрість радить виявляти щедрість і милосердя: подати милостиню тому, хто потребує, допомогти нужденному — і добро обов’язково повернеться сторицею. Крім того, цього дня було прийнято обходити город хрест-навхрест, аби захистити посіви від заморозків та шкідників.