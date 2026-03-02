Росіяни роблять ставку на дронів-напарників: чим це небезпечно

Су-70 "Охотник"

Росія намагається відтворити американську концепцію Collaborative Combat Aircraft — ідею так званих «вірних ведених». Йдеться про безпілотні винищувачі, які діють у зв’язці з пілотованими літаками та виконують завдання під їхнім управлінням.

Про це пише Defense Express.

Що відомо про наміри РФ

Російський важкий ударний БПЛА великої дальності С-70 «Охотник» потенційно можуть інтегрувати як «напарника» для винищувача Су-30СМ. Таку думку висловив російський льотчик, генерал-майор Владімір Попов в коментарі російським медіа.

За його словами, упродовж наступних десятиліть пріоритет у повітряних силах залишатиметься за пілотованою авіацією, однак паралельно розвиватимуть і безпілотні системи, які з часом можуть діяти на рівні або навіть ефективніше за літаки з екіпажем.

Ідею поєднання «Охотника» саме із Су-30СМ, а не з Су-57, для якого цей дрон спершу розглядався, пояснюють двомісною конфігурацією Су-30СМ. Передбачається, що один пілот керуватиме літаком, тоді як другий відповідатиме за управління безпілотниками. У випадку з одномісним Су-57 таке навантаження лягало б на одного льотчика, що вважається надто складним — попри те, що раніше в РФ повідомляли про розробку двомісної версії цього літака.

«Загалом РФ фактично хоче скопіювати передусім американську концепцію „вірних ведених“ CCA, які у майбутньому будуть діяти разом із пілотованими літаками», — пише DE.

У США ці рішення розглядають як елемент майбутніх платформ, насамперед шостого покоління, хоча їх також планують інтегрувати з наявними літаками п’ятого покоління — такими як F-22 Raptor та F-35 Lightning II, а потенційно й із модернізованими винищувачами типу F-16 Fighting Falcon.

Водночас створення повноцінної та ефективної зв’язки «літак–дрон» є складним технологічним завданням, яке потребує тривалих випробувань і доопрацювань.

Показово, що лише минулого року вперше в історії пілот під час одного польоту одночасно керував винищувачем F-22 Raptor та безпілотником MQ-20 Avenger, а вже цьогоріч відбувся щонайменше ще один подібний політ.

Як безпілотники вплинули на фронт — коротко

Раніше українські безпілотники стали ключовим фактором на фронті. Вони спричиняють близько 80% втрат російської техніки, змусивши класичну маневрену війну відступити на другий план. Танки й інша бронетехніка тепер у великій небезпеці через постійний потік FPV-дронів, які швидко та дешево уражають цілі. Лінія фронту фактично перетворилася на велику «зону смерті», де пересування без належного прикриття стає дуже ризиковим через постійне домінування безпілотників у повітрі.

Як анонсував президент України Володимир Зеленський, наша держава продаватиме дрони за кордон.