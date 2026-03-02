Законопроєкт про вибори готовий на дві третини: коли документ очікують у Раді

Повоєнні вибори в Україні / © ТСН.ua

Підготовка законодавчої бази для проведення перших виборів після завершення війни вийшла на фінішну пряму. Попри складність процесу, документ може потрапити до сесійної зали вже цієї весни.

Стан готовності та терміни

Голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель в ефірі «Ранок.LIVE» повідомив, що законопроєкт про повоєнні вибори наразі готовий приблизно на 2/3. За його прогнозами, фінальна версія документа може з’явитися у Верховній Раді вже у квітні.

Водночас експерт підкреслив: активізація законотворчої роботи не є свідченням того, що вибори відбудуться найближчим часом. Це стратегічний крок для підготовки державної машини, яка наразі технічно не спроможна забезпечити легітимний процес голосування.

Ключові виклики: демографія та реєстри

Головною перешкодою для швидкого проведення виборів є повна неактуальність старих баз даних. Через повномасштабну агресію РФ мільйони українців були змушені змінити місце проживання як всередині країни, так і за її межами.

Серед найбільш критичних питань, що потребують доопрацювання:

Голосування за кордоном: механізм залучення величезної кількості біженців залишається відкритим.

Голосування військових: розробка безпечних та інклюзивних процедур для захисників на фронті та в тилу.

Оновлення реєстру виборців: створення нової системи обліку громадян за їхнім фактичним перебуванням.

Специфіка повоєнного суспільства

Олексій Кошель пояснив, що затримка у розробці пов’язана з унікальністю ситуації. Повоєнне суспільство матиме особливий запит на справедливість та безпеку, що вимагає врахування безлічі юридичних деталей, які раніше не були актуальними для українського законодавства.

Легітимність під час воєнного стану

Згідно з чинним законодавством України (ст. 19 Закону «Про правовий режим воєнного стану»), проведення будь-яких виборів — президентських, парламентських чи місцевих — у період дії воєнного стану заборонено. Більшість політичних сил та громадських організацій раніше підписали меморандум про те, що вибори мають відбутися лише після завершення війни та забезпечення безпекових умов, що відповідають стандартам ОБСЄ.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що в парлменті розробляють закон про повоєнні вибори. Він назвав дві умови для проведення таких виборів.