Аудит втрат і нова тактика: Федоров анонсував зміни у ЗСУ

Війна / © Associated Press

Реклама

У Міноборони працюють над синхронізацією рішень для посилення оборони. Пропонується 6 пунктів.

Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров.

Які зміни пропонують у Міноборони

За словами Федорова, йдеться про:

Реклама

1. Гарантований мінімум дронів для бригад

Запускають базове щомісячне забезпечення FPV, розвідувальними, ударними та іншими БпЛА — додатково до державних постачань і закупівель. Це дозволить бригадам прогнозувати ресурси й планувати оборону без ризику дефіциту. Також триває робота над централізованим забезпеченням армії Starlink та пікапами.

2. Аудит бойових втрат

Розпочинають системний аналіз кожної втрати на полі бою. Мета — виявити повторювані проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їхнього усунення. Людський капітал — наша найвища цінність.

«Ми будемо боротися за життя кожного воїна», — наголосив міністр.

3. Нова модель формування потреб

Йдеться про перехід від ручного режиму до автоматизованої моделі на основі якісних даних з фронту. Потреби визначатимуться об’єктивно, акцентував Федоров, без «зоопарку» неефективних рішень. Військові мають отримувати готові й найкращі інструменти, а не доопрацьовувати їх у бойових умовах.

Реклама

4. Оновлений річний план закупівель

Як повідомив міністр оборони, вже переглянуто цільові показники забезпечення дронами. Сформовано новий план закупівель: більше перехоплювачів, FPV, дронів на оптоволокні, крил-розвідників і ударних систем для роботи в оперативній глибині.

«Уже законтрактовано перший квартал: уперше потреба сформована на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу та корупційних ризиків. Скоро результат закупівель стане відчутним на фронті», — каже Федоров.

5. Масштабування НРК

Цього року в рази збільшиться кількість наземних роботизованих комплексів. Пріоритет — переведення логістики на НРК для мінімізації втрат особового складу.

6. Альтернатива «мавікам»

Розробляються рішення, які стануть ефективною альтернативою «мавікам» із використанням технологій ШІ. Частина рішень уже проходить тестування й найближчим часом буде масштабована.

Реклама

«Зафіксував десятки пропозицій від військових і проблемних точок безпосередньо на місцях. Працюємо над їхнім системним вирішенням», — завершив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт про соціальний захист військових. За словами Федорова, він формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби — до, під час та після її проходження. Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами.