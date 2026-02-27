Захист від Росії: Федоров назвав пріоритетне завдання

Михайло Федоров / © Associated Press

Захистити небо та цивільних від повітряних атак, а також посилення ППО — це головне завдання Міноборони.

Про це очільник Міноборони Михайло Федоров сказав на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони.

«Нашим головним фокусом у перший місяць стала ППО. Як швидка реакція на інтенсивні обстріли росіян, нашим завданням було посилити систему ППО. Для цього ми впровадили систему After Action Review. Кожного разу після масштабної атаки збирали команди Міноборони й Повітряних сил, щоб проаналізувати атаку: де розташовані перехоплювачі, де збивають „Шахеди“, які траєкторії балістики, як працює „мала“ ППО, які наслідки кожної атаки», — пояснив він.

Федоров зазначив, що вже запроваджено електронну систему, яка досить ефективно аналізує всі атаки.

«Президент щодня проводить селектор, де обговорюють результати аналізу ефективності ППО та відновлення енергетики», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає винищувачі та ракети для систем ППО у межах нової військової допомоги від Франції. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що країна найближчим часом розраховує на постачання додаткових літаків Mirage 2000-5, які значно покращать її можливості в повітрі.

Прем’єрка України Юлія Свириденко заявила, що в умовах безпрецедентних обстрілів з боку РФ Україні потрібні набагато більші запаси обладнання і ППО.