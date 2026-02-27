- Дата публікації
Визначилися пари 1/8 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування
Поєдинки цієї стадії відбудуться 12 та 19 березня.
У п'ятницю, 27 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.
В 1/8 фіналу зіграють топ-8 команд основного етапу Ліги Європи та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.
Поєдинки цієї стадії відбудуться 12 та 19 березня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Ліга Європи-2025/26: пари 1/8 фіналу
"Ференцварош" (Угорщина) — "Брага" (Португалія)
"Панатінаїкос" (Греція) — "Бетіс" (Іспанія)
"Генк" (Бельгія) — "Фрайбург" (Німеччина)
"Сельта" (Іспанія) — "Ліон" (Франція)
"Штутгарт" (Німеччина) — "Порту" (Португалія)
"Ноттінгем" (Англія) — "Мітьюлланд" (Данія)
"Болонья" (Італія) — "Рома" (Італія)
"Лілль" (Франція) — "Астон Вілла" (Англія)
Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня у турецькому Стамбулі.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).