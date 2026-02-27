ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Визначилися потенційні суперники "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Гірники" зіграють з турецьким "Самсунспором" або польським "Лехом".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Визначилися потенційні суперники донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

За путівку до чвертьфіналу третього за престижністю єврокубка "гірники" позмагаються з турецьким "Самсунспором" або польським "Лехом".

Донецький клуб напряму вийшов до 1/8 фіналу, закінчившя основний етап Ліги конференцій у топ-8.

"Самсунспор" і "Лех" на шляху до 1/8 фіналу Ліги конференцій подолали стикову стадію плейоф: турецька команда пройшла північномакедонську "Шкендію" (1:0, 4:0), а польський клуб обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 15:00 за київським часом. Саме тоді "Шахтар" дізнається, хто саме стане його наступним суперником — "Самсунспор" чи "Лех".

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie