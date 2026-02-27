Визначилися потенційні суперники "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Визначилися потенційні суперники донецького "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

За путівку до чвертьфіналу третього за престижністю єврокубка "гірники" позмагаються з турецьким "Самсунспором" або польським "Лехом".

Донецький клуб напряму вийшов до 1/8 фіналу, закінчившя основний етап Ліги конференцій у топ-8.

"Самсунспор" і "Лех" на шляху до 1/8 фіналу Ліги конференцій подолали стикову стадію плейоф: турецька команда пройшла північномакедонську "Шкендію" (1:0, 4:0), а польський клуб обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, о 15:00 за київським часом. Саме тоді "Шахтар" дізнається, хто саме стане його наступним суперником — "Самсунспор" чи "Лех".

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).