"Шахтар" дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Донецький "Шахтар" дізнався, з ким зіграє в 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

За путівку до чвертьфіналу третього за престижністю єврокубка "гірники" позмагаються з польським "Лехом".

Поєдинки відбудуться 12 та 19 березня. Переможець двоматчевого протистояння вийде до чвертьфіналу.

Зазначимо, що "Шахтар" напряму вийшов до 1/8 фіналу, закінчивши основний етап Ліги конференцій у топ-8.

Тоді як "Леху" довелося проходити стикову стадію плейоф: там польський клуб двічі обіграв фінський КуПС (2:0, 1:0).

Переможець пари "Лех" — "Шахтар" у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари "АЗ Алкмар" (Нідерланди) — "Спарта" Прага (Чехія).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).