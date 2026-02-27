ТСН у соціальних мережах

Збірна України з баскетболу поступилась Іспанії в матчі відбору до ЧС-2027

Наша команда виграла першу половину поєдинку, але в підсумку зазнала поразки.

Україна — Іспанія (баскетбол)

Україна — Іспанія (баскетбол) / © Федерація баскетболу України

Збірна України з баскетболу поступилась Іспанії в третьому матчі основного раунду кваліфікації до чемпіонату світу-2027. Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок у латвійській Ризі завершився з рахунком 66:86.

Українці вдало розпочали матч, вигравши першу чверть з рахунком 21:17. У другому періоді наша команда була слабшою (12:15), що не завадило їй піти на велику перерву лідером — 33:32.

Утім, "синьо-жовті" провалили третю чверть, програвши її з рахунком 14:33. У заключному періоді підопічні Айнарса Багатскіса не змогли наблизитися до суперника (19:21), в підсумку зазнавши поразки від іспанців з різницею в 20 очок.

Для збірної України це перша поразка в основному раунді відбору до ЧС-2027. У перших двох матчах наша команда перемогла Грузію (92:79) та обіграла Данію (88:71).

Після цієї поразки збірна України залишається другою в турнірній таблиці групи А, маючи у своєму активі 5 очок.

Турнірна таблиця групи А

1. Іспанія — 6 очок (3 матчі)

2. Україна — 5 (3)

3. Данія — 2 (2)

4. Грузія — 2 (2)

Наступний матч відбору до ЧС-2027 збірна України проведе в понеділок, 2 березня, знову проти Іспанії.

Три найкращі команди групи А вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими збірними квартету B (Португалія, Чорногорія, Греція та Румунія) і розіграють три путівки на світову першість.

Водночас результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32 команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.

