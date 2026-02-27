Канада приєдналася до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через росіян і білорусів

Збірна Канади на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Канада приєдналася до бойкоту церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 через допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Канадський паралімпійський комітет оприлюднив відповідну заяву на своєму офіційному сайті.

"Ми солідарні з українськими спортсменами та народом. Канадський паралімпійський комітет виступав і голосував проти відновлення Російського та Білоруського національних паралімпійських комітетів на Генеральній асамблеї МПК у вересні, і ми й досі вважаємо, що умови для їх відновлення не виконані. Наша позиція ґрунтується на принципах: цінностях безпечного, чесного, чистого та інклюзивного спорту, і ми продовжуємо їх дотримуватися", — йдеться в заяві канадського НПК.

Таким чином, уже вісім країн пропустять церемонію відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту проти участі росіян і білорусів під національними прапорами. Раніше до бойкоту Україною урочистого заходу долучилися Чехія, Польща, Фінляндія, Латвія, Естонія та Нідерланди.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що Україна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Суспільне мовлення, офіційний транслятор Паралімпіади-2026 в Україні, відмовилося транслювати церемонію відкриття змагань на тлі бойкоту нашою збірною урочистого заходу.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.