Чи можлива зміна режиму в Ірані: Зеленський назвав головну умову для силового сценарію

Президент України Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський висловився на підтримку можливої силової операції, спрямованої на зміну чинного політичного режиму в Ірані. За його словами, ця влада завдає величезної шкоди не лише іншим державам, а й власному народу.

Про це український лідер заявив в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Злочини іранського режиму та силова операція

За словами президента, багато іранців нині шукають допомоги, щоб позбутися влади, яка відкрито прагне атакувати сусідні країни та десятиліттями порушує базові права людини. У країні безслідно зникають люди, а рахунок страчених і вбитих громадян іде на тисячі.

Реклама

«Я підтримав би операцію, спрямовану проти режиму, а не проти людей. Це велика різниця», — наголосив Володимир Зеленський.

Переговори між США та Тегераном

Коментуючи поточну геополітичну ситуацію та можливі удари, президент України зазначив, що дипломатичний шлях завжди є пріоритетним. Особливо гостро це розуміють країни, які вже перебувають у стані війни.

Водночас Зеленський висловив серйозні сумніви щодо того, чи дійсно керівництво Ірану готове до чесного діалогу. Він підтвердив, що знає про переговори, які зараз ведуться між Сполученими Штатами Америки та іранським режимом, проте не впевнений у щирості намірів Тегерана досягти реального мирного врегулювання.

Нагадаємо, Сполучені Штати запропонували Ірану упродовж 48 годин надати свої детальні пропозиції щодо укладення ядерної угоди. Якщо відповіді не буде, президент Дональд Трамп може оголосити про перехід від переговорів до масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.