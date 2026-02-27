Трамп хоче захопити Кубу?: перші деталі резонансної заяви

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп натякнув, що розглядає можливість захоплення Куби.

Про це передає Clash Report.

«Вони (Куба — Ред.) мають великі проблеми. Вони не мають грошей. Нині у них нічого немає, але вони ведуть з нами переговори. Цілком можливо, що відбудеться дружнє захоплення Куби», — сказав Дональд Трамп.

Реклама

За його словами, Куба — країна, яка зазнає злиднів, а держсекретар Рубіо працює над вирішенням цієї проблеми. Трамп висловив сподівання, що після «багатьох років» (влади комуністичного режиму — Ред.) вдасться зробити «щось хороше» для кубинців.

Чому Трамп націлився на Кубу

Нагадаємо, що наприкінці січня президент США Дональд Трамп заявив про надзвичайний стан через дії уряду Куби та оголосив про можливість запровадження мит для країн, які постачають нафту на острів.

Через це рішення на Кубі заявили про «надзвичайну загрозу». ООН попереджає про поглиблення гуманітарної кризи на Кубі через нафтове ембарго США.

Раніше Трамп заявляв, що комуністичний уряд Куби, втративши ключові постачання нафти з Венесуели, не переживе 2026 рік. Зараз Куба, союзниця Москви та Китаю, є головним противником США в Латинській Америці.

Реклама

За інформацією Радіо Свобода, валовий внутрішній продукт Куби, за офіційними даними, впав на понад 6 відсотків. Голод, інфляція та злидні досягли максимуму.