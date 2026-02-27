Трамп хочет захватить Кубу?: первые детали резонансного заявления

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул, что рассматривает возможность захвата Кубы.

Об этом сообщает Clash Report.

«У них (Кубы — Ред.) большие проблемы. У них нет денег. Сейчас у них ничего нет, но они ведут с нами переговоры. Вполне возможно, что произойдет дружеский захват Кубы», — сказал Дональд Трамп.

По его словам, Куба — страна, которая испытывает нищету, а госсекретарь Рубио работает над решением этой проблемы. Трамп выразил надежду, что «после „многих лет“ (власти коммунистического режима — Ред.) удастся сделать что-то хорошее» для кубинцев.

Почему Трамп нацелился на Кубу

Напомним, что в конце января президент США Дональд Трамп заявил о чрезвычайном положении из-за действий правительства Кубы и объявил о возможности введения пошлин на страны, поставляющие нефть на остров.

Из-за этого решения на Кубе заявили о «чрезвычайной угрозе. ООН предупреждает об углублении гуманитарного кризиса на Кубе из-за нефтяного эмбарго США.

Ранее Трамп заявлял, что коммунистическое правительство Кубы, потеряв ключевые поставки нефти из Венесуэлы, не переживет 2026 год. Пока Куба, союзница Москвы и Китая, является главным противником США в Латинской Америке.

По информации Радио Свобода, валовой внутренний продукт Кубы, по официальным данным, упал более чем на 6 процентов. Голод, инфляция и нищета достигли максимума.