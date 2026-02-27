Похудевшая Кейт Мосс в эффектном платье с обнаженной спиной продемонстрировала стринги на подиуме показа Gucci

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс приняла участие в показе Модного дома Gucci, который состоялся во Дворце Канчеллерия в рамках Недели моды в Милане.

Модель продефилировала в эффектном черном платье макси, которое невероятно сверкало на свету. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и обнаженные спину и бока.

Кейт Мосс / © Associated Press

Вырез на спине был очень глубоким и он открывал стринги с черными лямками и логотипом бренда Gucci.

Обута Мосс была в черные остроносые туфли на высоких шпильках. В руке звезда держала черный клатч-футляр.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт похудела и это было очень заметно по лицу — особенно по четко выраженным скулам.

Кейт Мосс / © Associated Press

Модели сделали укладку с мягкими локонами, макияж смоки-айс и длинный нюдовый маникюр. В ушах у нее были длинные серьги с камнями, а на руке — кольцо.

