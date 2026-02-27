ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
98
1 хв

Схудла Кейт Мосс в ефектній сукні з оголеною спиною продемонструвала стринги на подіумі показу Gucci

52-річна модель взяла участь у фешншоу бренду Gucci.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс взяла участь у показі Модного дому Gucci, який відбувся у Палаццо Канчеллерія у межах Тижня моди у Мілані.

Модель продефілювала в ефектній чорній сукні максі, яка неймовірно виблискувала на світлі. Вбрання мало високу горловину, довгі рукави та оголені спину і боки.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс / © Associated Press

Виріз на спині був дуже глибоким і він відкривав стринги з чорними лямками і логотипом бренду Gucci.

Взута Мосс була у чорні гостроносі туфлі на високих шпильках. У руці зірка тримала чорний клатч-футляр.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт схудла і це було дуже помітно по обличчю — особливо по чітко виражених вилицях.

Кейт Мосс / © Associated Press

Кейт Мосс / © Associated Press

Моделі зробили укладання з м’якими локонами, макіяж смокі-айс і довгий нюдовий манікюр. У вухах у неї були довгі сережки з камінням, а на руці — каблучка.

Нагадаємо, Кейт Мосс у сукні-комбінації в горошок і мереживом відвідала прем’єру драматичного фільму «Сандівара».

