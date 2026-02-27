Українська модель Алла Костромічова вийшла на подіум під час показу Gucci

Алла Костромічова / © Getty Images

У Мілані під час Тижня моди Модний дім Gucci презентував публіці нову колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027. Шоу стало знаковим, адже було дебютним для дизайнера Демни Гвасалії на посаді креативного директора цього бренду.

У показі прийняли участь велика кількість моделей зі світовим ім’ям, зокрема Кейт Мосс, Маріякарла Босконо та Емілі Ратаковскі. Однак також на подіум вийшла українська суперзірка — модель Алла Костромічова, яка є однією із найуспішніших предстаниць модної індустрії з Украхни.

Алла Костромічова

Алла продефілювала подіумом у чорному костюмі оверсайз у тонку смужку, який складався з жакеті та штанів. Цей маскулінний лук також доповнив чорний лонгслів, гостроносі туфля із культовими золотими пряжками бренду та сумка на плечі.

Також помітними акцентами образу стали такі деталі як розкішний макіяж з яскравими розташованими тінями на очах та глянцевою червоною помадою. Рощкішне волосся моделі було розпущеним і лаконічно вкладеним.

Під час показу серед гостей можна було помітити акторку Демі Мур, яка кардинально змінила імідж і прийшла на шоу у новому образі.