Оце так модний поворот: Донателла Версаче вперше з’явилася не у своєму іменному бренді
Легенда відвідала Тиждень моди у Мілані, але цього разу не як дизайнерка, а як гостя на шоу свого колеги.
Італійська модельєрка протягом багатьох років носила на важливі події лише речі Модного дому Versace, заснованого її братом Джанні Версаче. Однак на Тижні Моди у Мілані вона усіх шокувала, коли з’явилася у пальті від Gucci.
Річ у тім, що дизайнерка відвідала дебютний показ Демни Гвасалії як нового креативного дизайнера Модного дому Gucci. Донателла сиділа у першому ряду під час шоу, а підтримати Гвасалію вирішила одягнувши червоне пальто від бренду для якого він тепер творитиме колекції.
70-річна жінка обрала класичне пальто, яке прикрашали величезні золоті ґудзики у вигляді монограми бренду. Також на ній була, ймовірно, чорна трикотажна сукня, яка була ледь помітна за пальтом.
Образ Версаче доповнила культовою сумкою з бамбуковою ручкою, туфлями на великій платформі, окулярами та колготами.
Також під час показу вона мило спілкувалась з Алессандро Мікеле, колишного креативного директора Gucci. Цю посаду він залишив 2022 року і перейшов у Valentino.