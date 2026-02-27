Оце так модний поворот: Донателла Версаче вперше з’явилася не у своєму іменному бренді

Донателла Версаче / © Associated Press

Італійська модельєрка протягом багатьох років носила на важливі події лише речі Модного дому Versace, заснованого її братом Джанні Версаче. Однак на Тижні Моди у Мілані вона усіх шокувала, коли з’явилася у пальті від Gucci.

Річ у тім, що дизайнерка відвідала дебютний показ Демни Гвасалії як нового креативного дизайнера Модного дому Gucci. Донателла сиділа у першому ряду під час шоу, а підтримати Гвасалію вирішила одягнувши червоне пальто від бренду для якого він тепер творитиме колекції.

70-річна жінка обрала класичне пальто, яке прикрашали величезні золоті ґудзики у вигляді монограми бренду. Також на ній була, ймовірно, чорна трикотажна сукня, яка була ледь помітна за пальтом.

Образ Версаче доповнила культовою сумкою з бамбуковою ручкою, туфлями на великій платформі, окулярами та колготами.

Також під час показу вона мило спілкувалась з Алессандро Мікеле, колишного креативного директора Gucci. Цю посаду він залишив 2022 року і перейшов у Valentino.

