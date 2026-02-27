"С радостью": Зеленский о ядерном оружии от Британии и Франции

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский прокомментировал новую выдумку российских пропагандистов, что якобы Великобритания и Франция хотят «передать Украине ядерную бомбу».

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

«С радостью, но я не получал таких предложений. Но с радостью. Однако этого не происходит», — отшутился Зеленский.

РФ заявила о «ядерной бомбе» для Украины: что известно

Напомним, что российская служба внешней разведки заявила о том, что якобы Великобритания и Франция пытаются тайно предоставить Украине ядерное оружие.

Лондон и Париж отрицали эти упреки Москвы. Даже Китай заявил, что не располагает информацией об этом.

А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев «традиционно» пригрозил применить ядерное оружие против Украины. Что любопытно, угрожать ударом по Британии или Франции он забоялся.