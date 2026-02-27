ТСН в социальных сетях

В Киеве и ряде областей снова воздушная тревога: что летит

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы удара баллистикой.

Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога 27 февраля

В Киеве в конце суток 27 февраля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в большинстве других областей, кроме Запада и частично юга.

«Угроза применения баллистического вооружения», — сообщили в Воздушных силах.

В мониторинговых чатах уточнили, что тревогу объявили из-за угрозы применения баллистики с Курщины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:37

Кроме того, вражеские дроны терроризируют Харьков и окрестности, где раздаются взрывы.

Ранее военный эксперт рассказал, что Россия сменила тактику ракетных ударов по Украине.

