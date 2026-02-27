- Дата публікації
У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві наприкінці доби 27 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості інших областей, крім Заходу та частково півдня.
«Загроза застосування балістичного озброєння», — повідомили у Повітряних силах.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Курщини.
Крім того, ворожі дрони тероризують Харків і околиці, де лунають вибухи.
Раніше військовий експерт розповів, що Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні.