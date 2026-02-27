ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей знову повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 27 лютого

Повітряна тривога 27 лютого

У Києві наприкінці доби 27 лютого оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у більшості інших областей, крім Заходу та частково півдня.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — повідомили у Повітряних силах.

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Курщини.

Карта повітряних тривог станом на 23:37

Карта повітряних тривог станом на 23:37

Крім того, ворожі дрони тероризують Харків і околиці, де лунають вибухи.

Раніше військовий експерт розповів, що Росія змінила тактику ракетних ударів по Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
321
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie