Яка мета Кремля зараз: Жданов назвав цілі Путіна для ракетних ударів

Олег Жданов / © ТСН

Головне завдання Кремля під час ракетних ударів по Україні сьогодні незмінне — залишити столицю, Київ, без світла.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

«На жаль, вони, я так розумію, що в Кремлі поставлене завдання, що Київ треба погасити. За будь-яку ціну Київ треба погасити. Саме тому, ви ж бачите, вони б’ють суто по підстанціях, які живлять сьогодні місто. І намагаються ті ТЕЦ, які ще більш-менш на ладан дихають і щось працюють, якесь тепло чи електрику дають, вони їх теж намагаються погасити. Щоб ми були в повному блекауті», — зазначив він.

Жданов вважає, що удари також мають політичний складник.

«Це вже політика, це формування переговорної позиції росіян. Річ у тому, що сьогодні від 26 до 28 були заплановані перемовини, тристоронні перемовини в Женеві. І я думаю, що саме цей масовано-некомбінований удар був спланований саме під ці перемовини. Ось сьогодні зранку удар, а від 12 години мали початися перемовини. Їх перенесли на березень, але удар уже скасовувати не стали», — пояснив експерт.

