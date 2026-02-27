У роботі Monobank стався збій: що відомо

Monobank / © ТСН.ua

У роботі мобільного банку Monobank зафіксовано значні технічні труднощі. Користувачі масово повідомляють про неможливість здійснити базові операції, зокрема перекази між картками та проведення виплат.

Які сервіси недоступні

Станом на зараз технічні проблеми зачепили ключовий функціонал застосунку. Зокрема, клієнти стикаються з такими обмеженнями:

Транзакції: не працюють перекази з картки на картку (P2P).

Фінансові операції: недоступне проведення виплат і платежів.

Кредитування: призупинено надання нових кредитів та управління наявними лімітами.

Збій у «Монобанку» / © Скріншот

Ще 22 лютого співласник «Монобанку» Олег Гороховський повідомляв, що хакери намагалися атакувати банк. Тоді він коротко відповів, що їм нічого не вдалося.

Нагадаємо, український «А-Банк» зазнав хакерської атаки, внаслідок якої з рахунків частини клієнтів були списані гроші. В банку не надали подробиць щодо механізму кібератаки, зазначивши лише, що це була «раніше невідома банківській системі атака». Клієнтів запевнили, що всі списані шахраями кошти вже повернуто на рахунки постраждалих, хакерську атаку відбито.

Окрім цього, раніше повідомлялося, що російські хакери атакували компанію-підрядника, яка надає послуги інтернет-магазину нумізматичної продукції Національного банку України. Роботу цього сервісу тимчасово призупинено.