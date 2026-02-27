В работе Monobank произошел сбой: что известно

Monobank / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

В работе мобильного банка Monobank зафиксированы значительные технические трудности. Пользователи массово сообщают о невозможности осуществить базовые операции, в частности, переводы между карточками и проведение выплат.

Об этом сообщают в соцсетях.

Какие сервисы недоступны

На данный момент технические проблемы затронули ключевой функционал приложения. В частности, клиенты сталкиваются со следующими ограничениями:

Реклама

Транзакции: не работают переводы с карты на карту (P2P);

Финансовые операции: недоступно проведение выплат и платежей;

Кредитование: приостановлено предоставление новых кредитов и управление существующими лимитами.

Сбой в Монобанк / © Скриншот

Еще 22 февраля совладелец Монобанка Олег Гороховский сообщал, что хакеры пытались атаковать банк. Тогда Гороховский вкратце ответил, что им ничего не удалось.

Напомним, украинский «А-Банк» подвергся хакерской атаке, в результате которой со счетов части клиентов были списаны деньги. В банке не предоставили подробностей о механизме кибератаки, отметив лишь, что это была «ранее неизвестная банковской системе атака». Клиенты заверили, что все списанные мошенниками средства уже возвращены на счета пострадавших, хакерская атака отбита.

Ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали компанию-подрядчика, предоставляющую услуги интернет-магазину нумизматической продукции Национального банка Украины. Работа этого сервиса временно приостановлена.