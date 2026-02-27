Не ждите поломки: 5 признаков, что ваш автомобиль в опасности

Ремонт авто / © Associated Press

Игнорирование технического состояния автомобиля может привести не только к дорогостоящему ремонту, но и опасным ситуациям на дороге. Эксперты выделили пять основных симптомов, указывающих на необходимость срочной диагностики транспортного средства.

Об этом сообщает Эксперт.

Основные сигналы тревоги

Специалисты советуют водителям быть внимательными к любым изменениям работы авто. В список наиболее критических признаков вошли:

Проблемы с тормозами. Скрип, треск или скрежет во время торможения свидетельствуют о критическом износе колодок или повреждении дисков, что прямо влияет на безопасность движения.

Индикаторы на приборной панели. Лампы Check Engine, ABS или значок низкого давления масла являются прямым сигналом системы самодиагностики о наличии сбоя.

Изменения в управлении. Вибрация руля или самопроизвольное отклонение автомобиля в сторону во время движения обычно указывают на неисправность подвески или необходимость балансировки колес.

Аномальные выхлопы и запахи. Дым любого цвета (белый, сизый, черный) из-под капота или выхлопной трубы, а также запах гари сигнализируют о серьезных поломках двигателя, трансмиссии или проводки.

Резкий рост расхода топлива. Если автомобиль начал потреблять гораздо больше топлива при обычном стиле езды, причиной могут быть проблемы с топливной системой, датчиками двигателя или низким давлением в шинах.

Регулярное техническое обслуживание позволяет выявить мелкие дефекты, прежде чем они станут причиной капитального ремонта. Быстрое реагирование на эти пять признаков помогает сохранить ресурс агрегатов и избежать лишних финансовых затрат.

