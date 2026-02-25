Покупка авто из США: украинцы стали жертвами афериста и потеряли 1,5 млн — детали схемы

Масштабная афера с авто из США в Ровенской области

В Ровенской области 28-летний мужчина создал фирмы по предоставлению услуги по подбору, выкупу на онлайн-аукционе в США, доставке и оформлении подержанных автомобилей. Однако вместо этого аферист обманул своих клиентов на круглую сумму.

Об этом пишут ровенские полиции и прокуратура.

Отмечается, что мужчина противоправно завладел средствами 7 клиентов. Он пообещал им пакет услуг «под ключ», люди выбрали автомобили, заплатили аванс, но своих машин так и не получили. «Делок» обманул людей более чем на 1,5 млн грн.

Его объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209 (легализация или отмывание доходов, полученных преступным путем) и ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах) УК Украины.

Впрочем, мошенник скрывается от следствия. Ему удалось бежать в Польшу. Поэтому афериста объявили в государственный, а затем в международный розыск. А экземпляр подозрения вручили его матери.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Раньше мы писали, как украинцев обманывают с приобретением автомобилей из США и на что стоит обратить внимание.