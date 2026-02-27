Легенда кикбоксинга Верховен высказался о бое с Усиком

Рико Верховен / instagram.com/ricoverhoeven

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал объявление боя с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком .

"Я провел двенадцать лет как абсолютный чемпион мира по кикбоксингу в супертяжелом весе и достиг всего, что планировал. Но пребывание на вершине так долго не убавило мой голод — оно его только усилило. Я не искал комфорта, поэтому начал искать самый высокий возможный вызов в другом мире.

Усик — абсолютный чемпион в боксе. Именно эти вызовы меня мотивируют. Абсолютный против абсолютного. Лучший против лучшего", — сказал Верховен.

Поединок между Усиком и Верховеном состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы.

В бою между украинским боксером и нидерландским кикбоксером на кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет Усик.

36-летний Верховен возглавляет рейтинги лучших кикбоксеров мира в супертяжелом весе с 2014 года, он также провел по одному бою в профессиональном боксе и ММА.

Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Усик собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды — в хевивейте.

В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, в ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.