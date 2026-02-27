Легенда кікбоксингу Верховен висловився про бій з Усиком

Ріко Верховен / instagram.com/ricoverhoeven

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував оголошення бою з чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком.

"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон світу з кікбоксингу в надважкій вазі та досяг усього, що планував. Але перебування на вершині так довго не зменшило мій голод — воно його лише посилило. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий можливий виклик в іншому світі.

Усик — абсолютний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Абсолютний проти абсолютного. Найкращий проти найкращого", — сказав Верховен.

Поєдинок між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи.

У бою між українським боксером і нідерландським кікбоксером на кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик.

36-річний Верховен очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі від 2014 року, він також провів по одному бою в професійному боксі та ММА.

Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.