Легенда кікбоксингу Верховен висловився про бій з Усиком
Нідерландець розповів, чому вирішив битися саме з Олександром.
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував оголошення бою з чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександром Усиком.
"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон світу з кікбоксингу в надважкій вазі та досяг усього, що планував. Але перебування на вершині так довго не зменшило мій голод — воно його лише посилило. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий можливий виклик в іншому світі.
Усик — абсолютний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Абсолютний проти абсолютного. Найкращий проти найкращого", — сказав Верховен.
Поєдинок між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи.
У бою між українським боксером і нідерландським кікбоксером на кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик.
36-річний Верховен очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі від 2014 року, він також провів по одному бою в професійному боксі та ММА.
Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.
У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.