- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 291
- Час на прочитання
- 2 хв
Оновлено рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією від ESPN – на якому місці Усик
Український чемпіон продовжує залишатися на вершині рейтингу Р4Р.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик очолює рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного видання ESPN.
39-річний українець зберіг лідерство у списку, опублікованому на офіційному сайті ESPN.
Друга позиція залишається за абсолютним чемпіоном світу в другій легшій вазі Наоєю Іноуе, а на третє місце піднявся володар поясів WBA, WBC та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес.
Новий чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон після перемоги над Теофімо Лопесом піднявся із сьомого на четверте місце, яке тепер ділить з Дмитром Біволом.
До десятки найкращих також повернувся колишній абсолютний чемпіон суперсереднього дивізіону Сауль Альварес.
Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN
1. Олександр Усик
2. Наоя Іноуе
3. Джессі Родрігес (+1 позиція)
4. Дмитро Бівол (-1)
4. Шакур Стівенсон (+3)
6. Артур Бетербієв (-1)
7. Девід Бенавідес (-1)
8. Дзунто Накатані
9. Девін Гейні (+1)
10. Сауль Альварес
Нагадаємо, у листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Олександр планував повернутися на ринг 2026 року та неодноразово заявляв, що хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером. Однак "Бронзовий бомбардувальник" обрав собі іншого суперника і 4 квітня в Лондоні проведе поєдинок з Дереком Чісорою.
Тож поки що невідомо, хто стане наступним опонентом Усика, який залишається непереможним на профірингу. Українець виграв усі 24 свої поєдинки (15 – нокаутом).
Раніше повідомлялося, що Усик зіграв у футбол за "Полісся" та допоміг житомирському клубу перемогти фіналіста плейоф МЛС у товариському матчі.