Оновлено рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговою категорією від ESPN – на якому місці Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик очолює рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного видання ESPN.

39-річний українець зберіг лідерство у списку, опублікованому на офіційному сайті ESPN.

Друга позиція залишається за абсолютним чемпіоном світу в другій легшій вазі Наоєю Іноуе, а на третє місце піднявся володар поясів WBA, WBC та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес.

Новий чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон після перемоги над Теофімо Лопесом піднявся із сьомого на четверте місце, яке тепер ділить з Дмитром Біволом.

До десятки найкращих також повернувся колишній абсолютний чемпіон суперсереднього дивізіону Сауль Альварес.

Топ-10 рейтингу P4P за версією ESPN

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Джессі Родрігес (+1 позиція)

4. Дмитро Бівол (-1)

4. Шакур Стівенсон (+3)

6. Артур Бетербієв (-1)

7. Девід Бенавідес (-1)

8. Дзунто Накатані

9. Девін Гейні (+1)

10. Сауль Альварес

Нагадаємо, у листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Олександр планував повернутися на ринг 2026 року та неодноразово заявляв, що хоче провести бій з американцем Деонтеєм Вайлдером. Однак "Бронзовий бомбардувальник" обрав собі іншого суперника і 4 квітня в Лондоні проведе поєдинок з Дереком Чісорою.

Тож поки що невідомо, хто стане наступним опонентом Усика, який залишається непереможним на профірингу. Українець виграв усі 24 свої поєдинки (15 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що Усик зіграв у футбол за "Полісся" та допоміг житомирському клубу перемогти фіналіста плейоф МЛС у товариському матчі.