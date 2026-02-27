ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
462
Час на прочитання
2 хв

Усик прокоментував свій бій з "королем кікбоксингу" Верховеном

Олександр Усик захищатиме пояс WBC у надважкій вазі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик прокоментував оголошення бою з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Я щиро поважаю людей, які досягають вершини у своєму спорті. Ріко — один із них, потужний атлет і великий чемпіон.

Бути чемпіоном — це не лише про пояси. Це роки важкої праці, дисципліни та віри. Я поважаю його шлях — він справжній король кікбоксингу. Але це бокс — інша гра, зі своїми правилами та своїми королями.

Я готовий і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у ринзі. Це буде унікальний досвід для нас обох, і я знаю, що фанати також у захваті. Наближається велика ніч", — сказав Усик.

Поєдинок між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи.

У бою між українським боксером і нідерландським кікбоксером на кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик.

36-річний Верховен очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі від 2014 року, він також провів по одному бою в професійному боксі та ММА.

Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Дата публікації
Кількість переглядів
462
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie