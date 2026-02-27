Усик прокоментував свій бій з "королем кікбоксингу" Верховеном

Олександр Усик / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик прокоментував оголошення бою з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Я щиро поважаю людей, які досягають вершини у своєму спорті. Ріко — один із них, потужний атлет і великий чемпіон.

Бути чемпіоном — це не лише про пояси. Це роки важкої праці, дисципліни та віри. Я поважаю його шлях — він справжній король кікбоксингу. Але це бокс — інша гра, зі своїми правилами та своїми королями.

Я готовий і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у ринзі. Це буде унікальний досвід для нас обох, і я знаю, що фанати також у захваті. Наближається велика ніч", — сказав Усик.

Поєдинок між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи.

У бою між українським боксером і нідерландським кікбоксером на кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик.

36-річний Верховен очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі від 2014 року, він також провів по одному бою в професійному боксі та ММА.

Усик востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У послужному списку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.