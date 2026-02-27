Фіцо після розмови з Зеленським зробив гучну заяву про "Дружбу": подробиці

Роберт Фіцо / © Associated Press

Словаччина закликає до негайного відновлення транзиту нафти через територію України та пропонує залучити європейських експертів для перевірки технічного стану нафтопроводу.

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Суперечка щодо технічного стану

Головною темою перемовин стало припинення постачання нафти до Словаччини. За словами Фіцо, сторони мають кардинально різні погляди на ситуацію:

Позиція Словаччини: дані словацької сторони свідчать, що нафтопровід не має пошкоджень і технічних перешкод для транзиту немає.

Позиція України: Володимир Зеленський заявив, що нафтопровід потребує тривалого ремонту.

Щоб усунути суперечності, Роберт Фіцо спільно з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном запропонували створити міжнародну інспекційну групу. До її складу мають увійти експерти Єврокомісії та країн-членів ЄС для перевірки реального стану магістралі на місці.

Відмова в перевірці та позиція спецслужб

Словацький прем’єр зазначив, що українська сторона наразі не дозволила провести таку інспекцію ні послові Словаччини в Києві, ні представникові Євросоюзу. За словами Фіцо, президент України відхилив пропозицію щодо моніторингу, посилаючись на заперечення українських спецслужб.

«З розмови у мене склалося чітке відчуття, що українська сторона не зацікавлена у відновленні транзиту нафти через свою територію», — резюмував Фіцо.

Попри розбіжності, Володимир Зеленський запропонував провести комплексні переговори щодо всіх аспектів двосторонньої співпраці. Роберт Фіцо прийняв запрошення, однак висловив побажання зустрітися на території однієї з країн ЄС, куди регулярно здійснює візити український президент.

Словацький прем’єр також нагадав, що його країна має законне право на імпорт енергоносіїв згідно з чинними угодами та рішеннями ЄС, які дозволяють такий виняток до кінця 2027 року.

Конфлікт України зі Словаччиною через «Дружбу» — що відомо

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених постачань електроенергії до України. Він пов’язав зупинення допомоги з питанням відновлення постачання нафти до Словаччини.

Словацький прем’єр заявив, що нафтопровід, яким транспортують російську нафту, насправді працює, але з ним може статися те саме, що і з «Північними потоками».

Уряди Угорщини та Словаччини домовилися створити спільну комісію для розслідування пошкоджень нафтопроводу «Дружба» на території України та вимагають від Києва надати їм доступ до місця аварії.

До слова, 27 січня російські війська здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури нафтопроводу «Дружба» в місті Броди Львівської області.