Відключення світла 28 лютого: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на суботу, 28 лютого, для столиці та всіх регіонів України.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у суботу, 28 лютого

У більшості регіонів України у суботу, 28 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 28 лютого:

Група 1: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00

Група 2: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00

Група 3: 03:00-06:30, 13:00-17:00

Група 4: 03:30-07:00, 13:30-17:30

Група 5: 05:00-09:00, 14:30-18:00

Група 6: 05:30-09:30, 15:00-19:00

Група 7: 06:30-10:30, 15:30-20:00

Група 8: 07:00-11:30, 17:00-20:00

Група 9: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30

Група 10: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00

Група 11: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00

Група 12: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00

Група 13: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00

Група 14: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00

Група 15: 03:00-06:30, 13:00-17:00

Група 16: 03:30-07:00, 13:30-17:30

Група 17: 05:00-09:00, 14:30-18:00

Група 18: 05:30-09:30, 15:00-19:00

Група 19: 06:30-10:30, 15:30-20:00

Група 20: 07:00-11:30, 17:00-20:00

Група 21: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30

Група 22: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00

Група 23: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00

Група 24: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00

Група 25: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00

Група 26: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00

Група 27: 03:00-06:30, 13:00-17:00

Група 28: 03:30-07:00, 13:30-17:30

Група 29: 05:00-09:00, 14:30-18:00

Група 30: 05:30-09:30, 15:00-19:00

Група 31: 06:30-10:30, 15:30-20:00

Група 32: 07:00-11:30, 17:00-20:00

Група 33: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30

Група 34: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00

Група 35: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00

Група 36: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00

Група 37: 11:30-15:00, 22:00-24:00

Група 38: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Група 39: 13:00-17:00

Група 40: 13:30-17:30

Група 41: 07:00-09:00, 14:30-18:00

Група 42: 07:00-09:30, 15:00-19:00

Група 43: 07:00-10:30, 15:30-20:00

Група 44: 07:00-11:30, 17:00-20:00

Група 45: 08:00-12:00, 17:30-21:30

Група 46: 09:00-13:00, 18:00-22:00

Група 47: 09:30-13:30, 19:00-23:00

Група 48: 10:30-14:30, 21:30-24:00

Група 49: 11:30-15:00, 22:00-24:00

Група 50: 12:00-15:30, 23:00-24:00

Група 51: 13:00-17:00

Група 52: 13:30-17:30

Група 53: 07:00-09:00, 14:30-18:00

Група 54: 07:00-09:30, 15:00-19:00

Група 55: 07:00-10:30, 15:30-20:00

Група 56: 07:00-11:30, 17:00-20:00

Група 57: 08:00-12:00, 17:30-21:30

Група 58: 09:00-13:00, 18:00-22:00

Група 59: 09:30-13:30, 19:00-23:00

Група 60: 10:30-14:30, 21:30-24:00

Графік відключення світла в Київській області

На Київщині відключення триватимуть від 6 до 10 годин в залежності від черги.

Графік відключення світла на Київщині 28 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Місто Одеса — тривають екстрені відключення.

Графік відключення світла на Одещині 28 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

У Миколаївській області відключення світла для черг 2.2, 4.1, 4.2, 5.1 не заплановані.

Графік відключення світла на Миколаївщині 28 лютого:

1.1 — 15:30 — 16:30;

1.2 — 16:30 — 20:00;

2.1 — 20:00 — 23:30;

3.1 — 16:30 — 20:00;

3.2 — 16:30 — 20:00;

5.2 — 15:30 — 16:30;

6.1 — 23:30 — 00:00;

6.2 — 15:30 — 16:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Ситуація в області залишається складною. світло відключатимуть періодами по 5 годин. Загалом знеструмлення триватимуть по 10-15 годин на добу.

Графік відключення світла у Запорізькій області 28 лютого:

1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 28 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 28 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині світла не буде понад пів доби. Періоди відключень триватимуть від 3 до 7 годин.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 28 лютого / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 28 лютого:

Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22

Черга 2.1: 00-02, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22

Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Черга 3.2: 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22

Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 6.2: 06-09, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині запроваджені жорсткі обмеження електропостачання. У більшості споживачів світло буде по 8 годин на добу короткими періодами по 2 години.

Графік відключення світла на Сумщині 28 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

В Житомирській області світло відключатимуть періодами по 2-3 години. Але загалом без електрики споживачі будуть по 9-11 годин за добу.

Графік відключення світла на Житомирщині 28 лютого:

Черга 1.1: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00

Черга 1.2: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00

Черга 2.1: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00

Черга 2.2: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 17:00-20:00

Черга 3.1: 3:00-6:00, 8:00-11:00, 17:00-20:00

Черга 3.2: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

Черга 4.1: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

Черга 4.2: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

Черга 5.1: 6:00-8:00, 11:00-14:00, 20:00-22:00

Черга 5.2: 6:00-8:00, 11:00-14:00, 20:00-22:00

Черга 6.1: 6:00-8:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00

Черга 6.2: 6:00-8:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 28 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 28 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 23 лютого — 1 березня

Графік відключення світла в Чернівецькій області

На Буковині

Графік відключення світла в Чернівецькій області 28 лютого

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Де не відключатимуть світло

У суботу, 28 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Нагадаємо, нардеп розповів, що буде зі світлом в Україні у найближчі пів року і коли зникнуть графіки відключень. Андрій Жупанин наголосив, що протягом найближчого місяця змін на краще очікувати не варто.

Новина доповнюється
