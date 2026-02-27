- Дата публікації
Відключення світла 28 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на суботу, 28 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
У більшості регіонів України у суботу, 28 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 28 лютого:
Група 1: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00
Група 2: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 3: 03:00-06:30, 13:00-17:00
Група 4: 03:30-07:00, 13:30-17:30
Група 5: 05:00-09:00, 14:30-18:00
Група 6: 05:30-09:30, 15:00-19:00
Група 7: 06:30-10:30, 15:30-20:00
Група 8: 07:00-11:30, 17:00-20:00
Група 9: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30
Група 10: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00
Група 11: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00
Група 12: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00
Група 13: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00
Група 14: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 15: 03:00-06:30, 13:00-17:00
Група 16: 03:30-07:00, 13:30-17:30
Група 17: 05:00-09:00, 14:30-18:00
Група 18: 05:30-09:30, 15:00-19:00
Група 19: 06:30-10:30, 15:30-20:00
Група 20: 07:00-11:30, 17:00-20:00
Група 21: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30
Група 22: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00
Група 23: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00
Група 24: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00
Група 25: 01:30-05:00, 11:30-15:00, 22:00-24:00
Група 26: 02:00-05:30, 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 27: 03:00-06:30, 13:00-17:00
Група 28: 03:30-07:00, 13:30-17:30
Група 29: 05:00-09:00, 14:30-18:00
Група 30: 05:30-09:30, 15:00-19:00
Група 31: 06:30-10:30, 15:30-20:00
Група 32: 07:00-11:30, 17:00-20:00
Група 33: 00:00-01:30, 08:00-12:00, 17:30-21:30
Група 34: 00:00-02:00, 09:00-13:00, 18:00-22:00
Група 35: 00:00-03:00, 09:30-13:30, 19:00-23:00
Група 36: 00:00-03:30, 10:30-14:30, 21:30-24:00
Група 37: 11:30-15:00, 22:00-24:00
Група 38: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 39: 13:00-17:00
Група 40: 13:30-17:30
Група 41: 07:00-09:00, 14:30-18:00
Група 42: 07:00-09:30, 15:00-19:00
Група 43: 07:00-10:30, 15:30-20:00
Група 44: 07:00-11:30, 17:00-20:00
Група 45: 08:00-12:00, 17:30-21:30
Група 46: 09:00-13:00, 18:00-22:00
Група 47: 09:30-13:30, 19:00-23:00
Група 48: 10:30-14:30, 21:30-24:00
Група 49: 11:30-15:00, 22:00-24:00
Група 50: 12:00-15:30, 23:00-24:00
Група 51: 13:00-17:00
Група 52: 13:30-17:30
Група 53: 07:00-09:00, 14:30-18:00
Група 54: 07:00-09:30, 15:00-19:00
Група 55: 07:00-10:30, 15:30-20:00
Група 56: 07:00-11:30, 17:00-20:00
Група 57: 08:00-12:00, 17:30-21:30
Група 58: 09:00-13:00, 18:00-22:00
Група 59: 09:30-13:30, 19:00-23:00
Група 60: 10:30-14:30, 21:30-24:00
Графік відключення світла в Київській області
На Київщині відключення триватимуть від 6 до 10 годин в залежності від черги.
Графік відключення світла в Одеській області
Графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Місто Одеса — тривають екстрені відключення.
Графік відключення світла в Миколаївській області
У Миколаївській області відключення світла для черг 2.2, 4.1, 4.2, 5.1 не заплановані.
Графік відключення світла на Миколаївщині 28 лютого:
1.1 — 15:30 — 16:30;
1.2 — 16:30 — 20:00;
2.1 — 20:00 — 23:30;
3.1 — 16:30 — 20:00;
3.2 — 16:30 — 20:00;
5.2 — 15:30 — 16:30;
6.1 — 23:30 — 00:00;
6.2 — 15:30 — 16:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Ситуація в області залишається складною. світло відключатимуть періодами по 5 годин. Загалом знеструмлення триватимуть по 10-15 годин на добу.
Графік відключення світла у Запорізькій області 28 лютого:
1.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 28 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині світла не буде понад пів доби. Періоди відключень триватимуть від 3 до 7 годин.
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 28 лютого:
Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 20-22
Черга 2.1: 00-02, 08-10, 11-14, 16-18, 19-22
Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
Черга 3.2: 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
Черга 5.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
Черга 6.2: 06-09, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Графік відключення світла в Сумській області
На Сумщині запроваджені жорсткі обмеження електропостачання. У більшості споживачів світло буде по 8 годин на добу короткими періодами по 2 години.
Графік відключення світла в Житомирській області
В Житомирській області світло відключатимуть періодами по 2-3 години. Але загалом без електрики споживачі будуть по 9-11 годин за добу.
Графік відключення світла на Житомирщині 28 лютого:
Черга 1.1: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00
Черга 1.2: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00
Черга 2.1: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 14:00-17:00
Черга 2.2: 0:00-3:00, 8:00-11:00, 17:00-20:00
Черга 3.1: 3:00-6:00, 8:00-11:00, 17:00-20:00
Черга 3.2: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
Черга 4.1: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
Черга 4.2: 3:00-6:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
Черга 5.1: 6:00-8:00, 11:00-14:00, 20:00-22:00
Черга 5.2: 6:00-8:00, 11:00-14:00, 20:00-22:00
Черга 6.1: 6:00-8:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00
Черга 6.2: 6:00-8:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 28 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 28 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
На Буковині
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Де не відключатимуть світло
У суботу, 28 лютого, відключень світла у Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.
Нагадаємо, нардеп розповів, що буде зі світлом в Україні у найближчі пів року і коли зникнуть графіки відключень. Андрій Жупанин наголосив, що протягом найближчого місяця змін на краще очікувати не варто.