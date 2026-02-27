Діти війни: як ростуть малюки, народжені під час повномасштабної війни

Пологовий в укритті / © ТСН

Цього тижня свій четвертий день народження відзначають діти, які з’явилися на світ 24 лютого 2022 року — ровесники повномасштабного вторгнення.

Спеціальна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна познайомилася з тими, хто став символом життя, яке неможливо зупинити.

Мія: дитина, що знає все про «МІГи» та укриття

Для Світлани 24 лютого почалося не з пологової зали, а з панічної втечі в паркінг. У пакеті, який наспіх зібрав чоловік, замість дитячих речей були «непотрібні речі»: канцелярський ніж, пляшка горілки та випадкове простирадло — на випадок, якщо народжувати доведеться прямо на бетоні підземної стоянки.

Мія народилася вже за 12 годин у пологовому, під акомпанемент ракетних ударів. Її перша ніч минула у підвалі.

Світлана, мама Мії: «Вона не поспала жодного дня у своєму ліжечку, яке ми готували. Вагітність різко обірвалася цим стресом. Раніше я говорила російською, але в день народження доньки все змінилося. Я не могла дозволити, щоб моя дитина заговорила мовою ворога».

Сьогодні 4-річна Мія — експертка з безпеки. Вона чітко знає: якщо злетів «МіГ» — це великий літак, від якого треба ховатися. Вона дякує «хлопцям із ЗСУ» і співає «Щедрика», хоча її дитинство — це «календар війни».

Едуард: стрімкий початок і окупація

Мама Едуарда почала народжувати о 4:20 ранку — саме тоді, коли на Київ падали перші ракети. Через стрімкі пологи лікар навіть не встиг зробити анестезію. Коли малюк з’явився на світ, батькам сказали: «Почалася війна».

Родина намагалася втекти до батьків на Сумщину, але потрапила прямо в окупацію. У холодному підвалі мама не знала, чим годувати немовля, коли зникло молоко.

Євген, тато Едуарда: «Війна — це такий самий етап життя, як народження чи смерть. Ми спеціально не розповідаємо йому про бойові дії, хочемо відгородити. Але слова „сирена“ та „укриття“ він знає з садочка — там це частина життя».

Пологові зали в підвалах

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини згадує перші тижні вторгнення як суцільний марафон у підвалі. Старе ліжко — єдине, що пройшло у вузькі двері укриття — стало місцем появи на світ сотень українців.

Лікарі згадують не лише страх, а й дрібні радощі: як готували каструлі олів’є для пацієнток та дарували тюльпани на 8 березня прямо в підземеллі.

Демографічний розрив: За словами академіка В’ячеслава Камінського, Україна наразі перебуває у «демографічному провалі». Якщо раніше в країні фіксували 500 тисяч пологів на рік, то тепер ця цифра втричі менша. Проте з’являються нові надії:

У пологових наразі народжується більше хлопчиків (близько 60%).

Запрацювала програма збереження біоматеріалу для військових: вже проведено перші 15 програм, щоб діти захисників народжувалися, попри будь-які обставини.

Вікторія — ім’я для перемоги

24 лютого 2026 року. У тому самому пологовому, де 4 роки тому лікарі приймали перших «дітей війни», з’являється нова українка. Батьки вже обрали їй ім’я.

Тато новонародженої: «Вона боролася всю вагітність. Ми вирішили назвати її Вікторія. Вона перемогла, і ми хочемо, щоб країна перемогла. Віримо, що вона житиме вже в мирному світі».

Життя триває. Попри 12 років війни та 4 роки великого терору, в Україні продовжують народжуватися люди. І в їхніх перших криках — найгучніший протест проти будь-яких спроб нас знищити.

