Скільки людей Україна мобілізує щомісяця: Зеленський назвав цифру

Зеленський озвучив цифри мобілізації: 30–34 тисячі українців щомісяця / © ТСН.ua

Україна мобілізує приблизно 30–34 тисячі людей щомісяця, водночас Росія — приблизно на 10 тисяч більше.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

«Ми мобілізуємо 30–33–34 тисячі осіб на місяць. У Росії цей показник на 10 тисяч вищий щомісяця», — сказав він.

Глава держави визнав, що попри таку кількість мобілізованих, у ЗСУ відчувається брак особового складу.

«Це велика цифра для нас. Це тривалий процес. Ми мобілізуємо, скільки можемо, і навіть з такою кількістю завжди є питання від когось, на якийсь напрямок, що їм треба більше, бо вони хочуть більше ротацій. І вони мають рацію, бо люди втомлені. Коли втомлений, моральний дух падає. Це зрозуміло. Сподіваюся, командири впораються краще», — сказав Зеленський.

Президент сподівається, що ситуація на фронті покращиться, адже в України з’явилося більше дронів та далекобійної зброї.

Водночас він нагадав, що у Росії теж є багато проблем з набором людей до армії.

«Росія кидає ненавчених людей одразу на фронт. Не дають часу підготуватися. А ми навчаємо людей, а потім вони йдуть (на фронт — Ред.). Офіцери намагаються дати людям якісне навчання, щоб вони були готові до викликів на фронті», — порівняв Зеленський.

