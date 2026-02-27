Фицо после разговора с Зеленским сделал громкое заявление о "Дружбе": подробности

Роберт Фицо / © Associated Press

Реклама

Словакия призывает к немедленному возобновлению транзита нефти через территорию Украины и предлагает привлечь европейских экспертов для проверки технического состояния нефтепровода.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Спор о техническом состоянии

Главной темой переговоров стало прекращение поставок нефти в Словакию. По словам Фицо, стороны имеют кардинально разные взгляды на ситуацию:

Реклама

Позиция Словакии Данные словацкой стороны свидетельствуют, что нефтепровод не имеет повреждений и технических препятствий для транзита нет.

Позиция Украины: Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод нуждается в длительном ремонте.

Чтобы устранить разногласия, Роберт Фицо совместно с премьером Венгрии Виктором Орбаном предложили создать международную инспекционную группу. В ее состав должны войти эксперты Еврокомиссии и стран-членов ЕС для проверки реального состояния магистрали на месте.

Отказ в проверке и позиция спецслужб

Словацкий премьер отметил, что украинская сторона не позволила провести такую инспекцию ни послу Словакии в Киеве, ни представителю Евросоюза. По словам Фицо, Президент Украины отклонил предложение по мониторингу, ссылаясь на отрицание украинских спецслужб.

«Из разговора у меня сложилось четкое ощущение, что украинская сторона не заинтересована в восстановлении транзита нефти через свою территорию», — резюмировал Фицо.

Несмотря на разногласия, Владимир Зеленский предложил провести комплексные переговоры по всем аспектам двустороннего сотрудничества. Роберт Фицо принял приглашение, однако выразил пожелание встретиться на территории одной из стран ЕС, куда регулярно совершает визиты украинский президент.

Реклама

Словацкий премьер также напомнил, что его страна имеет законное право на импорт энергоносителей согласно действующим соглашениям и решениям ЕС, разрешающим такое исключение до конца 2027 года.

Конфликт Украины со Словакией из-за «Дружбы» — что известно

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Он связал остановку помощи с вопросом возобновления поставок нефти в Словакию.

Словацкий премьер заявил, что нефтепровод, которым транспортируют российскую нефть, действительно работает, но с ним может произойти то же, что с «Северными потоками».

Правительства Венгрии и Словакии договорились создать совместную комиссию по расследованию повреждений нефтепровода «Дружба» на территории Украины и требуют от Киева предоставить им доступ к месту аварии.

Реклама

К слову, 27 января российские войска совершили атаку на объект инфраструктуры нефтепровода «Дружба» в городе Броды Львовской области.