В центре Днепра люди в балаклавах угрожали нардепу: подробности

Роман Каптелов сообщил о нападении вооруженных лиц в масках. / © соцмережі

Народный депутат Украины Роман Каптелов заявил об инциденте с участием вооруженных лиц в балаклавах. О случившемся стало известно вечером 27 февраля. По его словам, неизвестные в центре Днепра угрожали ему физической расправой и применением огнестрельного оружия.

Об этом он сообщил в соцсетях.

«Сегодня в 19:30 на проспекте Яворницкого меня остановили. Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. По моему требованию пригласить полицейского один из присутствующих представился сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов», — отметил нардеп.

Также добавил, что неизвестные действовали агрессивно и угрожали пистолетом и физической расправой. Каптелов также подчеркнул, что такие случаи в городе, по его мнению, носят системный характер, и выразил возмущение методами работы неизвестных лиц. Также призвал разобраться в этой ситуации.

«Сил терпеть это больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием — запугивают и унижают граждан. Я не знаю их фамилии и имена. Есть только автомобиль с номерным знаком», — отметил нардеп.

Что случилося потом в этой ситуации нардеп не сообщил.

Что известно о Романе Каптелове

Роман Каптелов — народный депутат 9-го созыва от партии «Слуга народа», избранный на Днепропетровщине. Его политическая и личная деятельность сопровождается рядом резонансных расследований.

В частности, журналисты проекта «Схем» обнаружили, что нардеп не задекларировал недвижимость в Москве и доходы жены, являющейся гражданкой РФ и работающей на российское госучреждение. Также зафиксировано, что во время войны заграничные отпуска депутата совпадали с поездками его супруги из России в Турцию. Из-за этих фактов в 2025 году правоохранители провели у Каптелова обыски по делу о недостоверном декларировании.

В парламентской работе он отметил поддержку законопроектов, которые критики считают подрывом независимости антикоррупционных органов (НАБУ и САП) и лоббированием интересов застройщиков.

Политические взгляды нардепа также становились объектом критики: он называл Украину «марионеткой Европы». До избрания в Совет Каптелов, получивший образование политолога в Москве и сменивший фамилию Мигрин по фамилии жены, занимался социологическими исследованиями и работал советником председателя Николаевской ОГА.

