Не отравления: что стало причиной заболевания нардепов в Раде

Верховная Рада. / © УНИАН

Реклама

Информация о том, что депутаты отравились в столовой Верховной Рады, не подтвердились. Заболевание парламентариев не связано с пищевым отравлением. Они массово подхватили норовирус.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата украинского парламента.

«Заболевания народных депутатов Украины и работников Аппарата не связаны с питанием в столовой Верховной рады», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что специалисты провели проверки после уведомлений о возможных случаях отравления. В частности, была проведена проверка столовой и ее работников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, проведены исследования питьевой воды и воды для приготовления пищи и т.д.

После проверки столовой парламента и ПЦР-тестирования заболевших народных избранников был выявлен один и тот же тип вируса — норовирус.

«Норовирус — острое инфекционное заболевание, часто распространяющееся в закрытых и многолюдных помещениях и передающееся контактно-бытовым и воздушно-капельным путем», — говорится в сообщении.

Заболевание в парламенте

На прошлой неделе Верховная Рада так и не смогла приступить к работе. Депутаты не рассмотрели ни одного вопроса по повестке дня, потому что не хватало голосов. Многие парламентарии не появились в сессионном зале из-за состояния здоровья.

Реклама

Их коллеги, дошедшие до сессионного зала, сообщали о массовом отравлении нардепов. Якобы они отравились в столовой Рады. Специалисты приступили к соответствующей проверке

Народная депутат Галина Третьякова сообщала, что десятки депутатов парламента оказались под капельницами, но причина их заболевания не была известна. По ее словам, «одновременно заболело более 38 народных депутатов» — хотя за день до этого они были здоровы.