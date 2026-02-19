Трамп приблизился к решению о масштабных ударах по Ирану — когда атакуют США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп обсудил сроки нанесения ударов по Ирану, включая возможность сделать это уже в ближайшие выходные.

Об этом сообщают CBS News и CNN.

По словам источников, в среду высокопоставленные чиновники по нацбезопасности доложили Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в эту субботу.

Однако сроки любых действий, вероятно, выйдут за рамки этих выходных. Чиновники говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о том, наносить ли удар.

В то же время, один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в частном порядке высказывался как «за», так и «против» военных действий, а также опрашивал советников и союзников о том, какой курс действий будет лучшим.

Как уточняет CNN, Белый дом проинформировали о возможной готовности к ударам после того, как США в последние дни значительно нарастили присутствие воздушных и военно-морских сил на Ближнем Востоке.

Авианосная группа USS Abraham Lincoln и ее флотилия боевых кораблей уже находятся в регионе, а вторая авианосная группа, USS Gerald Ford, направлялась на Ближний Восток. По данным отслеживания морских судов, на среду судно Ford находилось у берегов Западной Африки.

Также, по словам источников CBS News, Пентагон в течение следующих трех дней временно перебросит часть персонала с Ближнего Востока. Это будет сделано в преддверии возможных действий или контратак со стороны Ирана, если Вашингтон решит продолжить свою операцию.

Что предшествовало

На фоне усиления напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и режимом Ирана Пентагон перемещает ударную авианосную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования США, включающую Ближний Восток.

14 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вмешательство США в ситуацию в Иране вероятно и может состояться в течение 24 часов.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости положить конец правлению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, управляющего страной уже 37 лет. Он утверждает, что пора искать нового лидера в Иране.

Впоследствии Трамп заявил о перебрасывании крупного американского флота в направлении Ирана и пригрозил более жесткой атакой в случае отказа Тегерана от переговоров по ядерной программе.