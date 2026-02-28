ТСН у соціальних мережах

Світ
214
2 хв

Угорщина вперше порушила неписане правило Євросоюзу — Качка

Водночас це не поставить під загрозу рішення про фінансування України.

Ігор Бережанський
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що рішення Угорщини заблокувати один із документів щодо кредитної підтримки України суперечить неписаним правилам Європейського Союзу.

Про це він сказав у телеетері.

«Є чутливий момент для самого Європейського Союзу. В ЄС, якими б не були розбіжності, є юридичне джентльменське правило: якщо щось погоджено між главами держав, урядів чи держав-членів Євросоюзу, далі, коли це реалізується в юридичних документах, іде повна підтримка цих документів. І Угорщина, власне, свідомо порушує це правило, і це обурює всіх в ЄС. Це дуже вдарить по Угорщині, тому що вона переходить межі, які не варто переходити всередині Європейського Союзу. Тим не менш, це більше довгострокове питання», — наголосив Качка.

За його словами, позиція Будапешта не вплине на отримання коштів Україною.

«Угорщина заблокувала один з технічних регламентів. Основні регламенти вже схвалені. Тому зараз ведеться дискусія, робота Міністерства фінансів і уряду над тим, щоб укласти відповідні документи для того, щоб забезпечити фінансування для нас», — зазначив віцепрем’єр.

Раніше повідомлялося, що Угорщина висунула жорстку умову та заявляє, що не підтримає виділення Україні кредиту ЄС на €90 млрд.

Ми раніше інформували, що голова Європейської ради Антоніу Кошта закликав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виконати рішення, ухвалене лідерами країн ЄС, щодо фінансової підтримки України.

