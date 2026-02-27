Зеленський назвав єдиний чинник, який зупинить Росію

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Економічні труднощі та падіння рівня життя є ефективнішими чинниками впливу на російське суспільство, ніж інформація про втрати на фронті. Через жорстку цензуру та відсутність вільних медіа в РФ, соціальне незадоволення може виникнути лише тоді, коли громадяни відчують прямі наслідки війни через власні гаманці та дефіцит продуктів.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Різниця між українським та російським суспільством

За словами Зеленського, головна стратегія під час війни полягає у розхитуванні внутрішньої єдності ворога. Проте реалізація цього завдання в Україні та Росії має кардинальні відмінності. В Україні, як у демократичній державі, існує свобода слова та різноманітність думок, що робить суспільство відкритішим, але водночас вразливішим до інформаційних операцій ворога. Натомість російське суспільство перебуває в інформаційній ізоляції.

«Вони закрили всі вільні соціальні мережі. Люди не розуміють реальності, у якій живуть, і не знають, яких втрат зазнають на полі бою. Тому кількість втрат не матиме негайного впливу на їхнє суспільство», — зазначив президент.

Чому економіка діє краще за пропаганду

Як зауважив президент, оскільки доступ до об’єктивної інформації в РФ обмежений, новини про загиблих військових не стають тригером для протестів. На його думку, лише поєднання воєнних невдач із глибокою економічною кризою може змусити росіян ставити запитання владі.

«Лише економіка відразу матиме вплив на їхнє суспільство. Тому що вони це відчують. Якщо вони щодня ставатимуть біднішими, вони це почнуть відчувати. Тоді справа буде не в соціальних мережах. Справа буде в їжі», — підкреслює Володимир Зеленський.

