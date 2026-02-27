Зеленский назвал единственный фактор, который остановит Россию

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Экономические трудности и падение уровня жизни являются более эффективными факторами влияния на российское общество, чем информация о потерях на фронте. Из-за жесткой цензуры и отсутствия свободных медиа в РФ социальное недовольство может возникнуть только тогда, когда граждане испытают прямые последствия войны из-за собственных кошельков и дефицита продуктов.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Разница между украинским и российским обществом

По словам Зеленского, главная стратегия во время войны заключается в расшатывании внутреннего единства врага. Однако реализация этой задачи в Украине и России имеет кардинальные отличия. В Украине, как в демократическом государстве, существует свобода слова и разнообразие мнений, что делает общество более открытым, но в то же время более уязвимым к информационным операциям врага. В то же время российское общество находится в информационной изоляции.

«Они закрыли все свободные социальные сети. Люди не понимают реальности, в которой живут, и не знают, какие потери понесут на поле боя. Поэтому количество потерь не окажет немедленного влияния на их общество», — отметил президент.

Почему экономика действует лучше пропаганды

Как заметил президент, поскольку доступ к объективной информации в РФ ограничен, новости о погибших военных не становятся триггером для протестов. По его мнению, только сочетание военных неудач с глубоким экономическим кризисом может заставить россиян задавать вопросы властям.

«Лишь экономика сразу будет иметь влияние на их общество. Потому что они это ощутят. Если они будут ежедневно становиться беднее, они это начнут чувствовать. Тогда дело будет не в социальных сетях. Дело будет в еде», — подчеркивает Владимир Зеленский.

Напомним, Кремль видит немного шансов на прорыв мирных переговоров с Украиной, поскольку российский диктатор не готов отказаться от своих амбиций.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что вопрос о победе в войне с Россией зависит от того, как ее определять. Он также прокомментировал призывы отдать часть территорий во имя мира.

Кроме того, накануне Зеленский в интервью FT заявил, что территориальные уступки на Донбассе не остановят войну, поскольку России нельзя доверять.

А в интервью CNN Зеленский сказал, что Украина готова заморозить войну вдоль линии столкновения, хотя это не идеальный вариант.