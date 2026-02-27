Путин не согласится на мир в Украине без этих уступок: разбор The Independent

Ставка Путина на крах Украины была проигрышной / © Associated Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен отказываться от оккупации Донбасса, взятия под контроль части Украины и отстранения от власти действующего президента страны Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на аналитиков.

«Если диктатор откажется от этой цели, то это будет провал, поскольку напрасными окажутся 1,3 млн жертв с российской стороны. Сценарий, на который надеется Москва, несмотря на неудачи на фронте, — это надежда на США», — пишут журналисты.

По словам аналитиков, в Белом доме сейчас находятся люди, которые не верят в «сделки», но верят в экономические выгоды, поэтому Кремль предлагает им оптимальный вариант.

Эксперты озвучили два сценария, благодаря которым Украина могла бы победить. Сценарии зависят от позиции Китая, Великобритании, Франции, Германии и США.

Первый сценарий — убедить Китай не помогать России технологически, поскольку именно благодаря этому ВС РФ до сих пор имеют силы воевать.

Второй — максимальная военная помощь Украине от Британии, Франции, Германии. Но и этот вариант маловероятен, поскольку у политиков этих государств нет мнений о победе украинцев.

Напомним, Путин заявил, что озвученные им в июне 2024 года цели и условия России по Украине остаются в силе. Он потребовал от Украины вывода войск из четырех регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также потребовал письменного отказа от вступления в НАТО и объявления нейтрального статуса страны.

Накануне президент РФ заявил, что Украина и ее партнеры не готовы обсуждать предложения Москвы для окончания войны, поэтому агрессия будет продолжаться.

Обозреватель Politico Джейми Деттмер пишет, что Путин ведет войну по принципу «что-то да случится», он делает ставку на затягивание времени, надеясь, что обстоятельства изменятся в его пользу, даже если сейчас война выглядит стратегически бесперспективной. Через четыре года после начала полномасштабного вторжения война Путина выглядит безвыходной с военной точки зрения.

«В то же время Россия, вероятно, может продолжать вести войну еще некоторое время, создав прилично функционирующую военную машину и сделав ставку на истощение Украины», — отметил Деттмер.