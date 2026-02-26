Трамп загнал Путина в дилемму: почему переговоры могут стать единственным спасением для Кремля – Bloomberg

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин вступает в пятый год полномасштабной войны против Украины в условиях фактического застоя на фронте и роста экономического давления внутри страны. Военные успехи Кремля остаются ограниченными, а санкции и расходы на войну все больше влияют на российскую экономику.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Несмотря на интенсивные зимние атаки на украинскую инфраструктуру, которые должны были заставить Украину к уступкам, стратегического перелома Москва так и не достигла. Последние массированные удары привели к новым жертвам среди гражданского населения, но не изменили ситуацию на поле боя.

В этой ситуации Кремль все больше надеется на политический фактор. Одним из ключевых шансов для Москвы может стать позиция президента США Дональда Трампа, стремящегося быстро завершить войну после длительных и сложных дипломатических переговоров.

В преддверии нового раунда переговоров в Женеве Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, стороны согласились, что следующие переговоры могут создать предпосылки для встреч на уровне глав государств.

В то же время Кремль не демонстрирует готовность к компромиссам в отношении украинских территорий. Путин также избегает прямых переговоров с Зеленским без предварительных договоренностей. Однако и риск потерять поддержку Вашингтона для него опасен.

Это дает Украине дополнительные рычаги влияния на переговорный процесс. Киев настаивает на прекращении войны на основе текущей линии фронта и обсуждает сложные форматы безопасности, включая создание демилитаризованных зон на востоке страны. Среди нерешенных вопросов остается и будущее оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

В то же время приближение выборов в США может отвлечь Трампа от внешней политики. В своем обращении к Конгрессу он почти не упомянул о Украине, что создает дополнительную неопределенность. В результате Путин оказался перед дилеммой: продолжать войну или согласиться на соглашение, которое позволит снизить давление и сохранить политическое лицо.

Мирные переговоры Украины, РФ и США — последние новости

Российский диктатор направил на переговоры в Женеву своего представителя по экономическому сотрудничеству, уроженцу Киева Кирилла Дмитриева. По информации российских медиа, он должен продолжить диалог с американской стороной по экономическому треку.

В сети Дмитриева называют неофициальным переговорщиком Кремля по экономическим вопросам. Именно он уже долго пытается убедить представителей США в необходимости отмены санкций против России и возобновления сотрудничества. По данным украинской разведки, во время предварительных контактов он предлагал масштабные экономические соглашения, в частности, по освоению природных ресурсов в РФ.

Контакты Зеленского и Трампа: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах своего телефонного разговора с Дональдом Трампом 25 февраля. По его словам, к переговорам со стороны США также присоединились представители американской стороны - Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Украинский лидер поблагодарил за активное участие в дипломатических усилиях по завершению войны. Стороны обсудили дальнейшие шаги по достижению мира, а также военную поддержку Украины.

В частности, Зеленский отметил важность программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — инициативы США и НАТО, позволяющей обеспечивать Украину необходимым вооружением благодаря финансированию закупок американского оружия европейскими партнерами. Это касается снарядов для систем противовоздушной обороны.

Ранее мы писали, что президент Дональд Трамп стремится добиться соглашения до 4 июля, однако Москва не демонстрирует готовности отказываться от своих ключевых требований. Такое же мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Бен Годжес.

Президент Зеленский подтвердил, что Украина готова заморозить линию столкновения. Однако не может просто так вывести войска из Донбасса.

В то же время The Wall Street Journal и The New York Times в своих статьях приходят к выводу, что мира 2026 года не будет.